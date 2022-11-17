Đầu tháng 11 âm lịch: 3 con giáp có tài vận bùng nổ mạnh mẽ, chuẩn con cưng của Thần Tài, dễ phát tài giàu có

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 20:21

Trong số 12 con giáp có những con giáp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vào đầu tháng 11 âm lịch, do đó đòi hỏi ở họ sự bình tĩnh, cẩn trọng và kiên trì, ngược lại, cũng sẽ có những con giáp đang trên đà thuận lợi và thăng tiến.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, vì có mối quan hệ vô cùng tương hợp với Hợi, nên trong đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi được ban nhiều phước lành, có sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ. Với bản lĩnh kiên cường, không ngại khó, ngại khổ, lại thông minh và nhiều ý tưởng, tuổi Mùi có đầy đủ những tố chất để đi đến thành công.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi gặp được nhiều may mắn và thuận lợi nhất. Đây là lúc họ làm gì hầu như cũng có kết quả tốt. Những người tuổi Mùi làm về kinh doanh thậm chí còn dễ phát tài, trở nên giàu có. Tuy nhiên, tài vận của họ sẽ chững lại đôi chút nên cần cẩn trọng hơn trong chuyện tiền nong. 

Đầu tháng 11 âm lịch: 3 con giáp có tài vận bùng nổ mạnh mẽ, chuẩn con cưng của Thần Tài, dễ phát tài giàu có - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, vì có mối quan hệ vô cùng tương hợp với Hợi, nên trong đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi được ban nhiều phước lành, có sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn bình thường mới có thể có được cuộc sống như ý trong năm 2022. Tử vi học có nói, tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn nhất vào đầu tháng 11 âm lịch. Đây là lúc họ gặp thời đổi vận, có thể hóa giải những xui xẻo và mâu thuẫn trong cuộc sống, sự nghiệp cũng dễ có nhiều thành tựu. Với sự thông minh và hài hước của mình, họ có thể gặp được những vận may bất ngờ.

Sau khoảng thời gian này, tuổi Tỵ dễ trải qua những khó khăn từ cuối năm nay cho đến đầu năm sau. Thời gian này cũng là lúc tuổi Tỵ có thể bứt phá mạnh mẽ và làm chủ tài vận của bản thân mình.

Đầu tháng 11 âm lịch: 3 con giáp có tài vận bùng nổ mạnh mẽ, chuẩn con cưng của Thần Tài, dễ phát tài giàu có - Ảnh 2
Tử vi học có nói, tuổi Tỵ gặp được nhiều may mắn nhất vào đầu tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, được nhiều sao tốt chiếu rọi nên tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp may mắn nhất trong đầu tháng 11 âm lịch. Họ hầu như làm gì cũng suôn sẻ, từ công việc lẫn cuộc sống và sức khỏe đều thuận lợi, không có điều gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, những người tuổi Thìn làm về kinh doanh dự đoán sẽ thành công lớn, nhất là khi hợp tác làm ăn vì nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Con giáp tuổi Thìn bắt đầu bước sang một giai đoạn khó khăn hơn, đòi hỏi ở họ sự nỗ lực không ngừng. May mắn là giai đoạn này đã trôi qua, những vận đen đeo bám họ cũng dần dần chấm dứt, nhường chỗ cho những chuyện tốt lành đến với họ.

Đầu tháng 11 âm lịch: 3 con giáp có tài vận bùng nổ mạnh mẽ, chuẩn con cưng của Thần Tài, dễ phát tài giàu có - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, được nhiều sao tốt chiếu rọi nên tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp may mắn nhất trong đầu tháng 11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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