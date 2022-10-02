Đầu tháng 10 sung túc, giữa tháng an nhàn, 3 con giáp được Thần Tài ban của cải, phúc đức đến ngày nở hoa, quơ tay có cả núi vàng

Tuổi Mão

Người tuổi Mão quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.



Tử vi cho thấy, đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, từ đầu đến giữa tháng 10, tuổi Mão sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Tài lộc dần khởi vượng, những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tử vi cho thấy, đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, từ đầu đến giữa tháng 10, tuổi Mão sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Có thể bạn chưa biết nhưng trong thời gian từ đầu đến giữa tháng 10, người cầm tinh con Rắn sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.



Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.