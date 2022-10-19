Đầu tháng 10 âm lịch: Phúc khí ngập tràn, 3 con giáp hốt ngay ổ vàng, tiền bạc lai láng, không là sếp lớn cùng thành quan to

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 17:51

Nhờ quý nhân phù trợ nên sang đầu tháng 10 âm lịch, những con giáp này chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào.

Tuổi Thìn

Tử vi có nói, sang đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn có thể yên tâm tiến hành những kế hoạch mình ấp ủ từ lâu, về cơ bản đều đạt được những mục tiêu như đã đề ra. Tuy nhiên, vận xui của con giáp này không quá lớn nhưng họa phúc khôn lường nên có phương án dự phòng để kịp thời ứng phó trong những trường hợp ngoài ý muốn.

Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như tuổi Thìn mong muốn.

Đầu tháng 10 âm lịch: Phúc khí ngập tràn, 3 con giáp hốt ngay ổ vàng, tiền bạc lai láng, không là sếp lớn cùng thành quan to - Ảnh 1
Tử vi có nói, sang đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn có thể yên tâm tiến hành những kế hoạch mình ấp ủ từ lâu, về cơ bản đều đạt được những mục tiêu như đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết, sang đầu tháng 10 âm lịch, những người tuổi Hợi sẽ trở thành con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Đây chính là cơ hội để người tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn trong thời gian sắp tới, con đường công việc và tình duyên viên mãn.

Nhất là thời điểm càng về cuối tháng thì cuộc sống của những người tuổi Hợi càng có cơ hội phát huy được năng lực của bản thân thì cơ hội thăng quan phát tài càng tới nhanh hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng, con giáp này chuyển vận nhanh chóng, phát tài trong thời gian tới.

Đầu tháng 10 âm lịch: Phúc khí ngập tràn, 3 con giáp hốt ngay ổ vàng, tiền bạc lai láng, không là sếp lớn cùng thành quan to - Ảnh 2
Tử vi cho biết, sang đầu tháng 10 âm lịch, những người tuổi Hợi sẽ trở thành con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có bản lĩnh và tinh thần không ngại khó ngại khổ nên đa số người tuổi Tỵ đều lập nghiệp từ rất sớm và tạo dựng được cuộc sống như mong ước. Tuy nhiên do vận may chưa tới nên khoảng thời gian trước đấy, không ít tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, làm việc gì cũng không được như ý.

Tuy con đường đầy chông gai nhưng tuổi Tỵ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và ý chí bền bỉ nên đầu tháng 10 âm lịch, bản mệnh may mắn được thần tài ghé thăm, quý nhân giúp đỡ. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên tuổi Tỵ sẽ tìm ra hướng đi mới trong sự nghiệp, nhờ vậy mà con đường công danh thăng tiến, tiền bạc cứ tiêu hết rồi lại có. Chính vì lý do đó mà tuổi Tỵ trở thành một trong 3 con giáp phát tài trong thời gian tới.

Đầu tháng 10 âm lịch: Phúc khí ngập tràn, 3 con giáp hốt ngay ổ vàng, tiền bạc lai láng, không là sếp lớn cùng thành quan to - Ảnh 3
Tuy con đường đầy chông gai nhưng tuổi Tỵ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và ý chí bền bỉ nên đầu tháng 10 âm lịch, bản mệnh may mắn được thần tài ghé thăm, quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, tháng 10 âm lịch tới đây sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

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