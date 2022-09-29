Đầu tháng 10/2022 Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài nổ lộc, tiễn biệt vận xui, đón nhận vận may, đào trùng mỏ vàng, giàu sang hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 16:40

Chúc mừng nếu bạn nằm trong 3 con giáp may mắn trong tháng mới này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thu nhập khá trong những tháng cuối cùng của năm 2022. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Tháng 10 tới, với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại, ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. Tuy nhiên, cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa. Bạn cần cân nhắc kĩ để đưa ra những quyết định tối ưu, giúp đảm bảo cân bằng thu chi.

Đầu tháng 10/2022 Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài nổ lộc, tiễn biệt vận xui, đón nhận vận may, đào trùng mỏ vàng, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa rất rộng lượng trong cách cư xử với người khác. Họ cũng sống lý trí nên cư xử khéo léo, không dễ làm mất lòng ai.

Con giáp tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

Dù trước đây, người tuổi Ngọ bị thua theo nhiều cách nhưng giờ họ đã tìm được phương pháp phù hợp hơn để làm việc hiệu quả.

Nhờ đó, con giáp tuổi Ngọ hoàn toàn có thể thay đổi thất bại, kiếm lại tiền và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong tương lai, họ sẽ gây ấn tượng cho người khác rằng thành công đến với họ thật dễ dàng, khó ai có thể đánh bại được họ.

Đầu tháng 10/2022 Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài nổ lộc, tiễn biệt vận xui, đón nhận vận may, đào trùng mỏ vàng, giàu sang hết phần thiên hạ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Sửu thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác.

Tháng 10 dương, tuổi Sửu đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc.

Với những người làm kinh doanh, họ có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn.

Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Sửu có thể kiếm tiền đầy túi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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