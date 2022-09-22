Đầu tháng 10/2022, con giáp nào tiền nhảy số ào ào, con giáp nào đen đủi mãi không thôi?

Bạn thuộc con giáp khỉ tính tình tự do, dễ gần, trung thực, chân thành, từ nhỏ đã điềm đạm, tính tình rất dịu dàng, lúc nào trông cũng rất tinh tế, luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người khi hành động.

Đầu tháng 10, tuổi Thân có đường tài lộc khá suôn sẻ, tài vận thăng tiến đều đặn, tài vận hanh thông, hễ ra ngoài là trúng vận may, số tiền gửi sẽ không ngừng tăng lên đấy bạn, cả đời sẽ không lo lắng về tiền bạc, nối lại tình xưa, tài lộc dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm rồng thường tài năng, thông minh xuất chúng. Không những thế, người tuổi này còn giàu nghị lực và có tham vọng.

Tuy tài năng hơn người nhưng họ sống rất khiêm nhường. Con giáp này luôn giữ được thái độ điềm tĩnh khi đối diện với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, người tuổi Thìn tuy khởi nghiệp sẽ gặp nhiều va vấp nhưng đến trung tuổi thì thường đạt được thành công rực rỡ.

Người tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao thêm việc. Nhiệm vụ này tuy khá khó khăn nhưng cũng là cơ hội để họ thể hiện năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh số tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của chính họ. Người tuổi Thìn có nhiều tin vui gõ cửa, cuộc đời hứa hẹn sẽ sang một trang mới.

Tuổi Thân

Ngoài ra, cũng phải thông báo tin không vui rằng là trong danh sách đen đủi tháng 10/2022 có luôn người tuổi Dậu. Cho nên, cũng không quá khó hiểu khi chỉ mới vài ngày đầu tháng mà người tuổi Dậu toàn gặp chuyện không đâu. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu thôi, những ngày tới còn chật vật, mệt mỏi hơn rất nhiều khi chuyện làm ăn bất thành, bao nhiêu tâm huyết đổ sông đổ biển, tiền bạc bỏ ra cũng mất trắng. Từ đây, người tuổi Dậu buồn bã, mà tinh thần sa sút thì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi lúc này cần tiền để chữa bệnh.

Do đó, để tránh những dự báo trở thành hiện thực thì người tuổi Dậu hãy yên phận, chỉ nên tập trung làm những việc của mình và như đã nói tuyệt đối không được đầu tư kinh doanh ở thời điểm này. Hãy tiết kiệm thêm tiền, trau dồi thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ những người đã thành công và sang năm sau bắt đầu thực hiện, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!