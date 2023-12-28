Tử vi đầu tháng 1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu quan tâm người yêu rất nhiều.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tự ti về bản thân, bạn thường hi sinh rất nhiều trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay hãy biết quản lí chặt chẽ thời gian bản thân, hạn chế các công việc không liên quan.

Tài lộc: Tài lộc đổi mới, vận dụng sự thông minh và mối quan hệ gia tăng tài lộc.

Sức khoẻ: Chạy bộ cùng bạn bè vào những thời gian rảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đầu tháng 1/2024, người tuổi Mùi được khuyến cáo không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm. Bản mệnh nên thận trọng nếu phải đi công tác xa, chú ý tới việc đi lại, xe cộ. Vận may đến, người tuổi Mùi đón nhận thêm nhiều cơ hội bứt phá, chạy nước rút trong dịp cuối năm. Công việc của con giáp này diễn ra thuận lợi hơn, không có nhiều vấn đề phải lo lắng.

Người độc thân có khả năng gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp. Đây có thể là cuộc gặp gỡ định mệnh. Tuổi Mùi vượng vận đào hoa nên gặp nhiều niềm vui trong chuyện nhân duyên. Bản mệnh tự tin với bản thân, tạo ra sức hút riêng biệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đầu tháng 1/2024, tuổi Hợi cần phải cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Con giáp này không nên quá tin người, đặc biệt là những người từ lâu không liên lạc hoặc người luôn tìm cách nịnh nọt mình.

Nếu có kế hoạch đi đến nơi đông người, bản mệnh cũng cần chú ý giữ gìn tài sản của mình. Chớ nên tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người bán hàng kẻo sẽ mất tiền vào những việc vô bổ hoặc những món đồ không thực sự cần thiết.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể gặp được đối tượng rất ăn ý ngay trong ngày. Hai người chỉ vừa gặp mặt mà đã có thể tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa tính cách thú vị nửa kia cũng gây ấn tượng khá sâu sắc với bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.