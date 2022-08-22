Đầu tháng 09/2022, 3 con giáp vượt sóng gió, sống một cuộc đời bình an, tài khí xông thẳng vào nhà, vận may dồn dập, tiền tài danh lộc vượng phát

Xem tử vi tháng 9, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí là vượt xa mong đợi. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính tháng này. Quý nhân sẽ giúp bạn định hướng tương lai hoặc giải quyết khúc mắc ở hiện tại. Nếu có việc cần phải xuất hành trong tháng 9, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc Tây Bắc để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp tuổi Tỵ chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sữa chữa những sai lầm.

Đầu tháng 9, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Trong tháng 9, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Vào tháng 9, tuy công việc tốt nhưng do lao lực quá độ, sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người tuổi này cần chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Đừng suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó, họ cần mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu tính tình thật thà, trưởng thành và cũng rất thông minh. Họ là người có thái độ sống khá tích cực, có thể xử lý được nhiều tình huống trong cuộc sống, không vướng bận quá mức. Đứng trước thử thách cam go, họ sẽ không quá sợ hãi và lo lắng mà bình tĩnh để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Theo tử vi, người tuổi Sửu sẽ không thiếu tiền trong tháng 9. Họ có thể đạt được tiến bộ trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, hoàn thành được mục tiêu của mình một cách tốt đẹp và vươn lên rất nhanh, kiếm tiền và tích lũy tài sản chất như núi. Người tuổi này sẽ giúp các thành viên trong trong gia đình mình cùng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.