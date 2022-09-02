Đầu tháng 09/2022, 3 con giáp này cần giữ lời ăn tiếng nói, đề phòng tiểu nhân hãm hại, dễ vướng thị phi trong công việc, coi chừng có kẻ 'đâm sau lưng'

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 03:55

Mãi mê làm việc nên 3 con giáp này chắc chắn sẽ có người ganh ghét, hãy cẩn trọng đề phòng đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé.

Tuổi Tý

Tháng 9 này là tháng có nhiều biến động với người tuổi Tý. Những vấn đề mà con giáp này đang phải đối mặt phần lớn là do kẻ tiểu nhân chọc ngoáy, phá hoại, cản trở công việc.

Đầu tháng 09/2022, 3 con giáp này cần giữ lời ăn tiếng nói, đề phòng tiểu nhân hãm hại, dễ vướng thị phi trong công việc, coi chừng có kẻ 'đâm sau lưng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý nên thận trọng trong từng việc làm của mình, chú ý để không mắc sai lầm, không để lọt sơ hở của mình vào tay kẻ xấu, nếu không bước tiếp theo của chúng chính là khiến cho uy tín của bản mệnh sụt giảm nghiêm trọng.

Tử vi cho thấy họ dễ gặp phải chuyện thị phi, nên tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết hài hòa. Trong công việc cần phải nắm rõ trách nhiệm của mình, đề phòng bị lừa gạt dẫn đến kiện cáo.

Tuổi Thìn

Theo tử vi học, tháng 9 là một tháng không tốt về nhân duyên với người tuổi Thìn, đặc biệt là trong quan hệ công việc. Các bạn rất dễ bị tiểu nhân "đâm" sau lưng.

Theo đó, sự xuất hiện của tiêu nhân là bởi các bạn được quá nhiều người giúp đỡ, chính điều này khiến những kẻ có lòng dạ hẹp hòi ghen ghét. Phạm vi bị ảnh hưởng bởi tiểu nhân nhiều khả năng chỉ gói gọn trong môi trường công sở.

Đầu tháng 09/2022, 3 con giáp này cần giữ lời ăn tiếng nói, đề phòng tiểu nhân hãm hại, dễ vướng thị phi trong công việc, coi chừng có kẻ 'đâm sau lưng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho các bạn tuổi Thìn trong tháng 9 là nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Tốt nhất bạn đừng chia sẻ quá nhiều với những người không thân thiết, tiết chế cảm xúc, hoàn thành tốt công việc của mình để hạn chế sự đố kỵ.

Tuổi Mão

Tử vi tháng 9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đang gặp nhiều rắc rối trong công việc. Dù vẫn là những công việc như thế nhưng bạn thấy rất khó để có thể không mắc phải sai sót nào, năng suất làm việc sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thành tích cá nhân của con giáp này.

Bản mệnh thường không thích những gì quá đỗi êm đềm, dễ gây nhàm chán. Nhưng điều mà con giáp này thấy mệt mỏi hơn là những chuyện thị phi, đấu đá hơn thua nơi công sở. Môi trường làm việc như vậy dễ khiến cho tuổi Mão muốn buông xuôi, thay đổi công việc mới.

Kẻ tiểu nhân rắp tâm bày mưu hãm hại, có lẽ mục đích chính cũng là hất cẳng bạn khỏi vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn không muốn thua cuộc, làm kẻ thất bại bỏ chạy thì hãy cố gắng chiến đấu đến cùng. “Cây ngay không sợ chết đứng”, bạn có năng lực thực sự sao phải sợ kẻ tiểu nhân.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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