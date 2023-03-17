Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17/03/2023 12:48

Dự đoán đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn này chắc chắn nhận về muôn vàn những cơ may, tiền bạc “ngập đầu”.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần là người vô cùng giỏi giang trong mọi việc, từ giao tiếp đến công việc. Họ không bao giờ để lọt bất cứ cơ hội nào nếu đó là cơ hội kiếm ra tiền. Dự đoán đầu nhuận tháng 2 âm lịch, cơ duyên sẽ đến với tuổi Dần.

Công việc của Dần hanh thông, tiền bạc đầy mình vì kinh doanh có tiến triển. Người làm công ăn lương nhận được hợp đồng với giá trị lớn. Chỉ ngần ấy thứ thôi cũng giúp tiền bạc đổ về như thác lũ. Bạn hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng thành quả đi nhé.

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÂN

Tuổi Thân được người ấy yêu thương chiều chuộng hết mình. Có lẽ vì tình yêu thăng hoa nên bạn hăng say làm việc và khởi sắc rực rỡ dành cho bạn. Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, công việc như ý, bạn thu về một món hời trước giờ bạn chưa từng nghĩ đến nhờ gặp được “khách xịn”.

Đúng là cơ may đến thì mình cũng không thể nào lường được. Không những thế đối tác làm ăn với bạn còn đầu tư thêm một khoản tiền khủng, bạn có cơ hội mở rộng thị trường công việc mà mình đang phụ trách.

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Sửu gặp được người tri kỉ và người này chính là quý nhân của bạn ngay đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Chỉ cần bạn cố gắng nắm bắt cơ hội thì thời gian này sẽ là những ngày hết sức thăng hoa về công việc. Cấp trên hết lời ngợi khen thành quả còn có ý định tăng lương cho bạn.

Nếu làm tốt bạn còn có cơ hội được thưởng nóng và có thể thưởng cuối năm cũng tăng hơn nhiều đó. Tình duyên như ý, bạn thực sự đang vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Hãy cứ yêu đời, yêu người và sống hết mình với đam mê nhé.

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Dự đoán cuối tháng 2 âm lịch, ba con giáp sau đây sẽ càng đón nhận rất nhiều may mắn trong cuộc sống từ công việc, tình cảm, sức khỏe cho đến thu nhập.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nhuận tháng 2 âm lịch tử vi cuối tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể