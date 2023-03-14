Đầu nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, quý nhân yêu mến, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 11:47

Dự đoán đầu nhuận tháng 2 âm lịch, những con giáp dưới đây được Tài Tinh phù hộ nên cơ hội kiếm tiền, cầu tài vô cùng rộng mở, thu nhập tăng cao, có thể đầu tư lớn. Nhờ chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bản mệnh luôn có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Đó là lý do khiến bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, quý nhân yêu mến, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch, ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Tỵ được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, quý nhân yêu mến, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn trong đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Nguyên do may mắn đến là trong cuộc sống bình thường người tuổi Mùi phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người.

Người tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường. May mắn nhất là người tuổi Mùi tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm. Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

Đầu nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, có khoản thu bất ngờ, quý nhân yêu mến, đổi vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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