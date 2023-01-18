Đầu năm 2023: 3 tuổi được Quý Nhân nâng gót, gánh tiền mỏi lưng, sắm nhà lầu xe hơi dễ như trở bàn tay

Theo tử vi , người tuổi Dần là con giáp được nhiều tiền lì xì Tết 2023. Bạn có thể nhận được khoản mừng đến từ người thân, bạn bè, từ các hoạt động bốc thăm may mắn và cả từ lãnh đạo, đối tác, đồng nghiệp… Những người đã lớn tuổi hoặc con cái đã lớn, bản mệnh cũng được nhận khoản tiền mừng tuổi lớn đến từ con cái trong nhà.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không muốn mọi người biết rằng mình có nhiều tiền, bởi họ rất lo sẽ có người đến vay tiền của mình. Mỗi khi có người muốn vay tiền, con giáp này đều rơi vào tình trạng rất băn khoăn, lưỡng lự.



Dù sao họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm và biết nhiều chuyện về những kẻ khi hỏi mượn tiền thì nói năng ngọt xớt, lúc nào cũng hứa hẹn trả tiền đúng hạn, nhưng đến khi cầm được tiền trong tay thì chạy biến ngay lập tức.



Vì thế, họ không muốn mình trở thành một người dại dột, cả tin, họ cảm thấy cho dù là bạn bè thì cũng khó có thể tin tưởng một trăm phần trăm được. Các mối quan hệ muốn duy trì lâu dài thì tốt nhất không nên dính dáng đến tiền nong.



Theo tử vi, bởi vì con giáp giàu có này chẳng bao giờ thể hiện mình là người có tiền, hơn nữa lại chẳng bao giờ mất tiền cho người khác mượn, thế nên họ là "tỷ phú" trong thầm lặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất chắc chắn về cuộc sống của bản thân, đồng thời cũng là người làm việc chăm chỉ, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, trong lĩnh vực sự nghiệp bất cứ lúc nào họ cũng rất chú ý, đồng thời cũng rất quan tâm đến đồng nghiệp. 2023, quý nhân sẽ mở đường cho họ.

Vào đầu năm mới, sự nghiệp của họ phát triển rất lý tưởng, và năm 2023 được dự đoán là một năm đặc biệt thịnh vượng, họ sẽ thu được nhiều tiền hơn, gia đình rất đầy đủ và suôn sẻ, và tài sản của họ ngày càng tăng, có thể khiến 2023 là một năm thịnh vượng, áp lực cuộc sống hàng năm giảm đi rất nhiều.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm