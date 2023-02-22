Đâu là những con giáp cuối cùng cũng hết khổ, có số ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay đúng 17H30 hôm nay (22/2)?

Đúng vào ngày 22/2, người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Với sự hỗ trợ từ những người có uy tín và địa vị trong xã hội, con giáp này sẽ càng tăng sức mạnh trên con đường của mình. Nhờ nỗ lực không ngừng trong công việc, người tuổi Sửu có thể kiếm được nhiều tiền từ công việc chính cũng như các khoản đầu tư kinh doanh khác.

Những người sinh năm Sửu thường được biết đến với tài năng, tính cách cần cù và đầy tham vọng. Họ luôn có trách nhiệm với công việc và tự cao tự đại. Con giáp này luôn mong muốn được công nhận về tài năng của mình, và do đó, họ luôn làm việc chăm chỉ và tận tụy.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 91 , 83 , 19

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 22/2/2023 hôm nay, tuổi Tý được yên ổn, không phải bận tâm vì mớ công việc trong tuần vừa qua. Đã có người gánh việc thay bản mệnh, đó có thể là một người lớn tuổi. Ngày này dù vướng vào rắc rối gì cũng có thể giải quyết được.

Thêm vào đó, ngày mới còn đem lại lộc cho túi tiền của tuổi Tý. Con giáp này sắp nhận được một khoản tiền từ người từng nợ bản mệnh hoặc một khoản tiền rủng rỉnh từ công việc. Có người ở xa sắp về thăm nhà tặng quà cho bản mệnh.

Tuổi Tý cũng sẽ có một ngày bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Con giáp này biết cách cân bằng mọi mối quan hệ từ trong nhà ra xã hội, là con người hiền lành, chính trực nên ai cũng quý mến bản mệnh, nhiều người sẽ nhận được lời mời đi ăn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 33 , 66 , 99

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Tư 22/02/2023 hôm nay, Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Hôm nay, 3 con giắp may mắn đủ đường, trúng đậm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Tư này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 32 , 96 , 90

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!