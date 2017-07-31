VỊ trí đặt bếp sai phong thủy khiến gia đình càng ngày càng đi xuống

Theo thuật phong thủy vị trí đặt bếp ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí và tài vận của gia chủ.

Bếp được cho là tài khố, nơi cất chứa tiền bạc, tài lộc của gia chủ. Vậy nên, nếu đặt bếp ở nơi dễ thấy, đặc biệt nếu đặt bếp ở chỗ chỉ cần đứng ở cửa nhà có thể nhìn thấy bếp thì gia chủ sẽ gặp vận xấu về tài vận.

Không chỉ bị người khác nhòm ngó tiền bạc, bạn còn phải lo nghĩ chuyện tiền nong mà lao lực. Nếu lỡ đặt bếp phạm phải điều cấm kỵ này, gia chủ nên dời sang vị trí khác hoặc dùng rèm che khuất là được.

Đặt bếp ngoài trời

Vận khí tài lộc nên được gom lại để càng làm vượng tài lộc, nếu đặt bếp ở ban công hoặc ngoài trời thì các trường khí xấu xung quanh sẽ làm bạn khốn đốn. Chưa kể, việc kê bếp ngoài trời sẽ làm mất cân bằng âm dương, khiến vợ chồng thường xuyên bất hòa vô cớ.

Nếu không thể thay đổi vị trí đặt bếp, gia chủ có thể đặt 5 đồng xu dưới đất, sau đó trải lên một tấm thảm rồi mới đặt bếp để hóa giải.

Đặt bếp gần vật mang mệnh thủy

Vì bếp là hỏa, hỏa kỵ nước nên gia chủ không nên đặt bếp ở giữa hai vật mang mệnh thủy như bồn rửa chén hoặc tủ lạnh. Ngoài ra, gia chủ cần đảm bảo không khí trong phòng bếp được thông thoáng, có ánh sáng mặt trời chiếu rọi để tăng dương khí.

Đặt bếp đối diện vệ sinh

Gia chủ không nên đặt bếp ở vị trí đối diện nhà vệ sinh. Đây được xem là cách kê khiến ‘ông Táo’ phải chịu uế tạp từ nhà vệ sinh. Ngoài ra, nếu nhà bạn có nhiều tầng tuyệt đối đừng đặt bếp dưới nhà vệ sinh của tầng trên. Không chỉ kém mỹ quan mà còn phạm phải tuyệt kỵ phong thủy.

Đặt bếp hương Tây, Nam, Bắc

Vì bếp là lửa, tương đương với mệnh Hỏa nên nếu đặt bếp hướng Tây sẽ khắc với Hỏa vì Tây thuộc kệ Kim. Nếu gia chủ không biết mà đặt bếp hướng này ắt hẳn gia đình thường xuyên lục đục, vợ chồng cãi cọ vì những chuyện không đâu. Cũng vậy, nếu đặt bếp hướng Nam, Bắc sức khỏe của các thành viên trong gia đình đi xuống, mãi sống trong cảnh túng thiếu.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.