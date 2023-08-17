Danh sách 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng ra tiền từ ngày 17/8 đến ngày 22/8: Tiễn biệt nghèo khó, liên tục đón hỷ tín, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từ ngày 17/8 đến ngày 22/8 coi chừng tiền rơi trúng đầu, hưởng trọn may mắn đất trời.

Tuổi Tý

Tý hoàn thành xuất sắc tiến độ công việc từ ngày 17/8 đến ngày 22/8. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án mới mẻ, được đồng nghiệp ủng hộ. Những mối quan hệ bất hòa trước đây cũng có cách hóa giải. Đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nên không còn xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

Thời điểm này, bạn muốn gì được nấy, tiền đổ về liên tục tha hồ tiêu xài, mua sắm. Không những vậy chuyện tình cảm cũng nhận được khá nhiều điều bất ngờ. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ bạn mới nên có thể thoát ế. Còn người đang trong mối quan hệ yêu đương có thời gian dành cho nhau nên tình cảm thăng hoa.

Danh sách 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng ra tiền từ ngày 17/8 đến ngày 22/8: Tiễn biệt nghèo khó, liên tục đón hỷ tín, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy.

Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Từ ngày 17/8 đến ngày 22/8, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Thời điểm này, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Danh sách 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng ra tiền từ ngày 17/8 đến ngày 22/8: Tiễn biệt nghèo khó, liên tục đón hỷ tín, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp tình cảm, sống có tâm có tình cảm. Họ quan tâm người khác thật tâm nên đi đâu cũng được yêu quý. Cũng nhờ tấm lòng thiện lương mà họ được quý nhân phù trợ.

Tử vi học có nói, từ ngày 17/8 đến ngày 22/8, tuổi Ngọ sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố hết mực. Mỗi ngày trôi qua họ đã sống vui vẻ, thì đây là thời điểm tốt để cuộc sống của họ được nâng lên tầm cao hơn. Những ngày này, tuổi Ngọ không những gặp được cơ hội phát triển sự nghiệp mà tài vận cũng tăng thêm vài bậc, giúp cuộc sống viên mãn thăng hoa bất ngờ.

Danh sách 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng ra tiền từ ngày 17/8 đến ngày 22/8: Tiễn biệt nghèo khó, liên tục đón hỷ tín, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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