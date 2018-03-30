Đàn ông tuổi này luôn lén vợ tìm cơ hội ‘thả thính’ gái lạ, chị em phải cẩn thận!

Đây là những con giáp dù đã có vợ đẹp con ngoan vẫn muốn “thả thính” thêm phụ nữ khác, khả năng ngoại tình là rất cao!

Tuổi Mão Người tuổi Mão sống tích cực, tự do và rất hay hiếu kì, thích khám phá điều mới lạ. Đàn ông tuổi này có quan hệ rộng trong xã hội. Cùng với sự khôn khéo trong ăn nói, nhiều tài lẻ, họ luôn thu hút phụ nữ. Nhiều cô nàng còn tình nguyện ngã vào lòng họ vô điều kiện! Đàn ông tuổi Mão rất thích “thả thích” phụ nữ khác. Ngay cả khi đã kết hôn, họ vẫn còn thói trăng hoa. Và khi ngoại tình, họ thiếu quyết đoán nên càng khó tìm đường về nhà.

Đàn ông tuổi Mão rất thích “thả thích” phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ cực thích sự tự do, không muốn ràng buộc. Họ lại ham vui, thích đi đây đi đó, vận đào hoa cũng thịnh hơn người khác rất nhiều. Đàn ông tuổi này thuộc mệnh Hỏa, tình duyên luôn rất mãnh liệt, phong phú, khó có thể yên ổn. Con giáp này luôn muốn trải nghiệm mọi cung bậc tình cảm, dù đã lấy vợ vẫn không yên phận, thích tán tỉnh phụ nữ khác.

Đàn ông tuổi này thuộc mệnh Hỏa, tình duyên luôn rất mãnh liệt, phong phú, khó có thể yên ổn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn tạo cho người khác ấn tượng nguyên tắc, đàng hoàng. Và khi nhìn vào, ai cũng nghĩ họ sẽ là người chồng lý tưởng. Nhưng con giáp này mạnh mẽ và có phần cố chấp. Những người đàn ông này một khi ngoại tình sẽ rất khôn khéo, khó bị bại lộ. Chính vì họ quá chỉn chu nên luôn rất khéo léo che đậy, vợ phải mất nhiều thời gian để phát hiện. Đến lúc mọi chuyện bại lộ thì đã quá muộn! Tuổi Mùi Cũng như người tuổi Thìn, bề ngoài của đàn ông tuổi Mùi dễ khiến người khác nhìn lầm, vì họ trông nghiêm túc và nguyên tắc. Đây là nét thu hút ngay từ ban đầu, tạo niềm tin cho phụ nữ. Dù vậy, con giáp này lại rất đào hoa và thích phụ nữ đẹp! Khi đã có được niềm tin của phụ nữ, họ đã tính toán mọi đường để phụ nữ khó lòng từ chối họ được! Con giáp này lại rất đào hoa và thích phụ nữ đẹp! - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Họ luôn biết làm chủ trong mọi tình huống, ngay cả trong tình cảm. Vì nắm thế chủ động nên họ không thích những gì quá dễ dàng có được và ổn định. Con giáp này thích phiêu lưu thách thức với những tình cảm lãng mạn hào hứng. Đây chính là nguyên nhân khiến họ dễ dàng ngoại tình! *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 4/2018: 4 con giáp cẩn thận TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, GIÀU NỨT VÁCH ĐỔ TƯỜNG Dù 3 tháng đầu năm có chút khó khăn nhưng cứ yên tâm, sang tháng thứ 4 này 4 con giáp sau không chỉ có vận may làm ăn, mà tiền bạc còn phủ phê!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-tuoi-nay-luon-len-vo-tim-co-hoi-tha-thinh-gai-la-chi-em-phai-can-than-276816.html