Chàng Sửu chính là chàng giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho nửa kia luôn khiến người khác phải ganh tỵ

Chàng Sửu chính là chàng giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho nửa kia luôn khiến người khác phải ganh tỵ. Đặc biệt, dù đã kết hôn lâu nhưng anh ấy vẫn luôn giữ được tình cảm mặn mà giữa 2 người cho dù có những lúc sóng gió và chưa bao giờ có ý định “ăn vụng” cả.

Ngoài ra, sửu còn là con giáp nhìn xa trông rộng, có óc chiến lược và cực kỳ thông minh. Khi có vợ, mẫu đàn ông này sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền, mang lại cho vợ một cuộc sống nhàn hạ, sung túc, nhất là khi đến tuổi trung niên.

Tuổi Thìn

Những chàng trai tuổi Thìn xứng đáng là người rất đáng tin cậy trong tình yêu, bởi họ là con giáp nam chung thủy vì tình, chẳng vì tiền bạc mà thay lòng đổi dạ. Trời sinh nam tuổi Thìn đã là những người vững vàng và ý chí kiên định, khi có khó khăn chẳng hề chối từ mà lập tức đưa mình ra giúp đỡ mọi người.

Những chàng trai tuổi Thìn xứng đáng là người rất đáng tin cậy trong tình yêu, bởi họ là con giáp nam chung thủy vì tình Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu và lấy một chàng trai như vậy thì dù là 10 năm hay 50 năm nữa, chàng trai ấy vẫn luôn ở bên bạn. Họ sẽ khiến bạn vui vẻ và quên hết mọi khổ đau trên cuộc đời này bằng bất cứ giá nào. Khi khó khăn cùng chung hoạn nạn thì như vậy, nhưng ngay cả khi cuộc sống đổi thay, tiền bạc dư dả hơn, chàng giáp này vẫn giữ cho mình trái tim yêu như thuở ban đầu.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão là những người lạc quan, tích cực và chu đáo nên họ trở thành những ứng cử viên sáng giá nhất để lấy làm chồng. Trong cuộc sống, họ đối xử tốt với mọi người và có các mối quan hệ xã hội tốt bởi không cần biết là cùng giới hay khác giới, họ đều rất quý trọng bạn bè. Nhưng cho dù có bao nhiêu người khác phái vây quanh thì người duy nhất trong lòng họ vẫn luôn là nửa kia.

Tuổi Mão họ rất chung thủy với hôn nhân, cũng rất bao dung và nhẫn nại với người yêu Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Mão rất thận trọng trong mọi việc, một khi đã lựa chọn thì họ sẽ rất trung thành với bản thân và không dễ dàng thay đổi quyết định. Vì vậy, họ rất chung thủy với hôn nhân, cũng rất bao dung và nhẫn nại với người yêu. Bất cứ khi nào có mâu thuẫn giữa hai bên, người đàn ông tuổi Mão thường giải quyết một cách hài hước khiến tình cảm giữa hai người ngày càng ngọt ngào hơn.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm