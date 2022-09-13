Đàn ông cưới những con giáp nữ nào được coi là phước phúc ba đời?

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 01:55

Trong 12 con giáp, 3 con giáp nữ này có số giàu sang, mang lại may mắn cho chồng.

Tuổi Sửu

Có thể thấy người tuổi Sửu sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lúc còn nhỏ vất vả vì phải phụ giúp cha mẹ kiếm tiền, nuôi mấy anh chị em. Chính vì quá khổ cực nên người tuổi Sửu muốn cải số, bằng việc học hành chăm chỉ, đạt được thành tích cao, thi đậu vào trường đại học chất lượng. Từ đây ra trường liền kiếm được việc làm với mức lương hậu hĩnh, cộng thêm tính tiết kiệm nên chưa tới 30 tuổi thì người tuổi Sửu đã có nhà riêng, lo tốt cho cả gia đình. Lúc này, người tuổi Sửu mới yên tâm, tính đến chuyện trọng đại cả đời mình. 

Vậy mới nói, đàn ông nào mà lấy được phụ nữ tuổi Sửu làm vợ là phước đức ba đời, công dung ngôn hạnh đều đủ. Dù trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng đôi lúc bất đồng quan điểm nhưng người phụ nữ tuổi Sửu sẽ chủ động nhẫn nhịn, đến nỗi người ngoài nhìn vào thấy rằng họ rất cam chịu. Thế mà họ vẫn không để tâm, với họ chỉ cần gia đình trong ấm ngoài êm, vợ chồng cùng chăm lo tốt cho con cái nên người là được.

Tuổi Tỵ

Nữ tuổi Tỵ rất đơn giản, không có quá nhiều yêu cầu. Đối với họ, cuộc sống cứ bình bình yên yên là tốt nhất. Họ tốt bụng, không thù dai, biết cách đối nhân xử thế nên khi đối diện với mẹ chồng, ưu điểm này của họ sẽ phát huy tối đa tác dụng. Vì tâm tư đơn giản nên họ luôn cho rằng, người khác tốt với mình thì mình phải tốt với người ta, đây là đạo lý thường tình.

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Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa nữ tuổi Tỵ và chồng cũng càng ngày càng sâu đậm theo thời gian. Họ ít khi cãi vã, luôn đầm ấm, vui vẻ. Gia đạo vạn sự như ý, tài lộc theo đó mà cuồn cuộn tràn vào, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần giỏi giang, bản lĩnh khỏi phải bàn. Thế nhưng, nhiều người đồn rằng phụ nữ tuổi Dần rất hung dữ, không coi ai ra gì, đàn ông không nên cưới về làm vợ. Thật sự lời đồn này không có cơ sở, thiệt là tội cho phụ nữ tuổi Dần.

Phụ nữ có người này người khác, không thể đánh đồng như thế được. Tuy nhiên, nhìn chung nữ tuổi Dần sẽ thể hiện khí chất, mạnh mẽ khi ra xã hội làm việc, chứ khi về nhà họ vẫn nhu mì nếu như được đối xử đàng hoàng, tử tế. Vậy nên, đàn ông mà lấy được người phụ nữ tuổi Dần cũng được cho là may mắn, khi có người cùng kiếm tiền, lo cho gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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