Đàn ông có tướng này thì chị em phải ‘cưới ngay kẻo lỡ’

Đàn ông có những tướng này luôn có thể rất thành công, là điểm tựa cho mọi phụ nữ

Mắt nhỏ và một mí: Suy nghĩ kỹ càng, thận trọng trước khi làm gì đó

Đây luôn là người rất điềm đạm, suy nghĩ kỹ càng khi làm gì đó. Vì vậy họ không khi nào hành động bừa bãi mà không suy nghĩ. . Do đó họ luôn tránh được những chuyện không hay trong cuộc sống.

Mắt hai mí và to: đầy sức sống trong công việc và tình cảm

Đây là người rất nhiệt tình trong công việc và tình yêu. Nhưng họ lại rất dễ bị lung lay bởi người khác. Họ trong tình cảm, luôn được mọi người yêu quý.

Thừa tương lõm: Biết cân bằng gia đình và công việc

Đây là người rất chú trọng sự nghiệp công việc. Họ có khả năng giao tiếp, mở rộng quan hệ. Họ cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Vì vậy mà họ luôn biết cân bằng cuộc sống, luôn có thời gian cho công việc lẫn chăm sóc gia đình.

Mắt nhỏ, mũi thằng, miệng rộng: Luôn biết giữ lời hứa

Đây là người bảo thủ nhưng lại rất có đầu óc, khả năng phân tích sự việc, vấn đề rất chuẩn nên rất ít khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Họ rất biết giữ lời hứa, luôn cố gắng hoàn thành những gì mình đã hứa.

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