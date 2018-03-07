Đàn bà sinh tháng 3: Vận mệnh nữ vương, sắc sảo giỏi giang, là của báu với chồng!

1. Nhìn chung về cuộc đời

Phụ nữ sinh tháng này thường có đầu óc, tài năng hơn người. Dù khi còn trẻ, họ gặp nhiều va vấp nhưng khi bước vào tuổi trung niên thì tiền tài giàu sang, phúc lộc đầy nhà. Phụ nữ thế này có sự nghiệp vững vàng, tiền tài không bao giờ thiếu, cuộc sống về sau chỉ có tận hưởng thoải mái. Hơn hết, họ còn đem đến vận may cho những người bên cạnh.

Phụ nữ sinh tháng này thường có đầu óc, tài năng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

2. Tính cách

Phụ nữ sinh vào tháng 3 có tính cách kiên định, không khi nào do dự. Khi phải quyết định việc gì, họ luôn muốn là người tiên phong, nhưng lại dễ hối hận về sau hoặc phạm sai lầm. Khi nổi giận, họ không che đậy, biểu hiện một cách thẳng thắn. Sự gan dạ, tích cực khiến họ luôn hành động theo cảm tính.