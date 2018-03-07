Đàn bà sinh tháng 3: Vận mệnh nữ vương, sắc sảo giỏi giang, là của báu với chồng!

Tâm linh - Tử vi 07/03/2018 05:30

Phụ nữ sinh tháng 3 dương lịch là kiểu người cá tính, luôn có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, luôn tận tâm lo toan cho chồng con.

1. Nhìn chung về cuộc đời

Phụ nữ sinh tháng này thường có đầu óc, tài năng hơn người. Dù khi còn trẻ, họ gặp nhiều va vấp nhưng khi bước vào tuổi trung niên thì tiền tài giàu sang, phúc lộc đầy nhà. Phụ nữ thế này có sự nghiệp vững vàng, tiền tài không bao giờ thiếu, cuộc sống về sau chỉ có tận hưởng thoải mái. Hơn hết, họ còn đem đến vận may cho những người bên cạnh.

Đàn bà sinh tháng 3: Vận mệnh nữ vương, sắc sảo giỏi giang, là của báu với chồng! - Ảnh 1
Phụ nữ sinh tháng này thường có đầu óc, tài năng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

2. Tính cách

Phụ nữ sinh vào tháng 3 có tính cách kiên định, không khi nào do dự. Khi phải quyết định việc gì, họ luôn muốn là người tiên phong, nhưng lại dễ hối hận về sau hoặc phạm sai lầm. Khi nổi giận, họ không che đậy, biểu hiện một cách thẳng thắn. Sự gan dạ, tích cực khiến họ luôn hành động theo cảm tính.

3. Hôn nhân

Với sự độc lập, quyết đoán, họ thường là hậu phương vững chắc cho chồng con. Họ luôn là cánh tay đắc lực giúp chồng thành công trong sự nghiệp. Cuộc sống gia đình rất viên mãn, tiền tài dư dả. Vì vậy, người phụ nữ này luôn được chồng yêu chiều, nể trọng.

Dù có bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn nhưng phụ nữ sinh tháng này vẫn luôn muốn chồng là người chủ động, dẫn dắt mình nơi phòng the. Dù vậy, nếu chồng có phần e dè, họ cũng sẵn sàng đảm nhận vị trí chủ động.  Trong chuyện ấy, họ luôn có thể khiến chồng mê đắm.

Đàn bà sinh tháng 3: Vận mệnh nữ vương, sắc sảo giỏi giang, là của báu với chồng! - Ảnh 2
Với sự độc lập, quyết đoán, họ thường là hậu phương vững chắc cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

4. Sự nghiệp và tiền tài

Với sự thông minh, sáng tạo và đam mê sẵn có, những người phụ nữ này luôn có thể gặt hái được thành công trong cuộc sống. Với tài lãnh đạo vốn có, họ luôn khiến người khác nể trọng.

Khi gặp khó khăn, họ luôn có thể nhìn nhận rõ vấn đề và tìm được hướng giải quyết tốt nhất có thể. Phụ nữ sinh tháng này phù hợp làm các ngành nghề như bất động sản, kinh doanh, quản lý hay lãnh đạo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp TIỀN TÀI ÀO ẠT TỚI, MAY MẮN LIÊN MIÊN TÌM ĐẾN trong 30 ngày tới

3 con giáp TIỀN TÀI ÀO ẠT TỚI, MAY MẮN LIÊN MIÊN TÌM ĐẾN trong 30 ngày tới

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều vận may tiền tài!

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tử vi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 59 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới