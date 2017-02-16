Đàn bà có nét tướng này thì vận mệnh cực tốt, cả đời sống trong phú quý tiền tài

Hình dạng của tai thể hiện sự sung túc, phú quý, sức khỏe dẻo dai của chủ nhân. Càng về già, kích thước của tai càng dài thì người đó càng có số phần tốt, phúc đức nhiều. Đặc biệt là người có dái tay đầy, thì càng giàu có. Không những thế, họ còn sống rất nhân từ, tâm thánh thiện, giúp nhiều người.

Nữ giới có nét tướng này thường sinh được quý tử. Con cái sinh tài năng, lại hiếu thuận, gặp may mắn tốt lành và cũng dễ thành công trong cuộc sống

Đây cũng là nét tướng biểu hiện chủ nhân có thể sống lâu. Họ còn có có vượng phu. Cưới được chồng giàu sang, thành đạt. Họ sống trongt? vinh hoa phú quý, cả đời không lo khốn khó

Mắt to, trong trẻo

Đây là người có cá tính mạnh, rất bản lĩnh. Họ có tầm nhìn xa, bao quát, cẩn thận từ tốn, biết giải quyết vấn đề một cách khéo léo. Trong cuộc sống, họ gặp nhiều vận may, ít khi nào lo âu, đau buồn. Đây là người đơn giản, sống cũng rất giản dị, không mưu mẹo khó đoán. Cuộc sống về sau rất thoải mái, sung túc hạnh phúc

Cằm nhỏ, đầy đặn

Chủ nhân là người hiền lành, mềm mỏng trong giao tiếp, được mọi người yêu quý. Đây cũng là nét tướng phụ nữ lấy được chồng giàu, lại giỏi giang. Họ sống rất hạnh phúc, cuộc đời thuận lợi. Cuộc sống về sau trong phú quý bạc tiền, được người kình nể, không phải lo âu gì

Lông mày rõ

Chủ nhân là người có tiền tài, sự nghiệp vững chắc. Họ sinh ra đã mang số phú quý Công việc suôn sẻ, thành công cũng không khó. Vì vậy mà tiền tài dồi dào, về sau càng sung túc. Không những thế, sức khỏe của họ cũng rất tốt, ít bệnh tật, tuổi thọ cao. Cuộc đời sống rất thuận lợi, không khi nào gặp khó khăn

Ấn đường rộng

Ấn đường là phần giữa hai mắt và hai đầu lông mày. Đây được xem là quý tướng. Chủ nhân là người sống thảnh thơi, rộng rãi, tốt tính lại thẳng thắn. Họ gặp nhiều may mắn tốt lành, chuyện khó khăn thế nào cũng vượt qua được nhờ quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Cuộc sống của họ về sau rất yên bình, sung túc. Gia đình ấm no, giàu sang, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thuận, không có gì phải lo nghĩ

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