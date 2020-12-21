ĐẠI HỶ: 3 con giáp có mệnh vượng phu ích tử, ngay từ khi sinh ra đã định sẵn lấy được chồng đại gia

Lấy chồng là đại sự trong đời phụ nữ, không sợ muộn mà chỉ sợ lầm. Tuy nhiên, 3 con giáp vượng phu dưới đây không cần phải lo về vấn đề đó. Bởi vì ngay từ ngày đầu tiên sinh ra, mệnh của họ đã định sẵn tình duyên như ý, được chồng yêu thương.

Phụ nữ tuổi Mùi là người tốt bụng, dễ gần, vô cùng quan tâm đến gia đình. Mùi rất đảm đang, quán xuyến hết mọi việc nhà để chồng toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Nàng còn là một cô gái với vẻ ngoài giản dị nhưng tâm hồn hoạt bát, không chỉ là hậu thuẫn của chồng mà còn rất giỏi giang trong sự nghiệp. Kết hôn với một người phụ nữ như vậy, đàn ông sẽ có tương lai xán lạn, thành công chỉ là chuyện ngay trước mắt.

Thìn rất thận trọng trước khi tiến vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh năm Thìn rất nhạy cảm trong tình cảm. Cô ấy sẽ dành rất nhiều thời gian để làm quen rồi mới quyết định có nên bước vào hôn nhân hay không. Sau khi kết hôn, Thìn rất có tinh thần trách nhiệm và cẩn trọng trong mọi việc. Nhìn chung, nàng sẽ có cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, không có biến cố gì quá lớn. Đồng thời, Thìn còn có vận số rất tốt. Nàng không chỉ có thể mang lại tài sản lớn cho bản thân mà còn kéo vàng bạc vào nhà, được chồng yêu như báu vật, hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Tuổi Mão

Mão là một cô con dâu đáng mơ ước của bao bà mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão hiền lành, tốt bụng và là cô con dâu được mẹ chồng yêu thích. Sau khi kết hôn, nàng sẽ dồn tâm trí ở nhà chăm sóc con cái, hiếu thảo với cha mẹ. Mão sống rất chân thành, đối xử với ai cũng vô cùng lễ phép. Người phụ nữ như vậy trời sinh đã gặp nhiều may mắn. Không chỉ vậy, nàng còn có quý nhân phù trợ, sự nghiệp của chồng chắc chắn sẽ từng bước thăng tiến.

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