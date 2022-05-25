Đại gia thứ thiệt là biệt danh của các con giáp nữ thông minh xinh đẹp, sau khi kết hôn vận mệnh cũng theo đó mà PHÌNH TO

Nữ tuổi Dậu thường rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để họ đọc được suy nghĩ của đối phương. Họ trời sinh đã là báu vật của gia đình, được bố mẹ chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có gì tốt nhất đều dành hết cho họ.

Con gái sinh ra vào con giáp này có số vượng phu ích tử, bản thân họ phúc vận cũng dồi dào. Nữ tuổi Dậu còn có điểm cộng là rất chăm chỉ, có tầm nhìn xa, biết chăm lo cho gia đình và là người khôn ngoan, nhẫn nại. Họ luôn hòa đồng, ngọt ngào nên rất được lòng người khác giới. Họ cũng thuộc tuýp con gái có bản lĩnh vững vàng, kể cả việc cạnh tranh cũng không làm họ nản lòng. Bởi thế nên, nữ tuổi Dậu còn rất phù hợp với chốn hào môn, dễ trở thành nữ đại gia tự thân.

May mắn hơn nữa là nữ tuổi Dậu một khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn, cuộc sống tình cảm giữa 2 người sẽ càng tốt đẹp hơn. Vợ chồng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn đấy nhưng mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ai nhớ lâu thù dai. Đã vậy, nữ tuổi Dậu còn rất có chính kiến. Ngay cả khi đối diện với vấn đề muôn thuở là mẹ chồng nàng dâu, họ cũng có cách thức riêng giúp gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

Tuổi Thân

Quý cô cầm tinh con Khỉ vốn dĩ thông minh và lanh lợi, đa số họ là những người được gả vào gia đình giàu có. Không những thế, họ có khả năng ngoại giao khá tốt, từ chồng đến gia đình chồng đều vô cùng yêu thương, nuông chiều. Cuộc sống giàu sang với họ mà nói, đơn giản chỉ là vịt gặp nước mà thôi.

Tuy nhiên, ngay cả khi các quý cô tuổi Thân không gặp được người chồng giàu có, thì họ vẫn có thể trở thành nữ đại gia do chính số mệnh của mình an bài.

Họ có tài hoa, có trí tuệ, có năng lực, hơn nữa luôn có chí cầu tiến nỗ lực, nên từng bước từng bước đều đi đến thành công. Do vậy, sau trung niên, cuộc sống của những quý cô tuổi này vô cùng sung túc.

Tuổi Tỵ

Nữ tuổi Tỵ rất đơn giản, không có quá nhiều yêu cầu. Đối với họ, cuộc sống cứ bình bình yên yên là tốt nhất. Họ tốt bụng, không thù dai, biết cách đối nhân xử thế nên khi đối diện với mẹ chồng, ưu điểm này của họ sẽ phát huy tối đa tác dụng. Vì tâm tư đơn giản nên họ luôn cho rằng, người khác tốt với mình thì mình phải tốt với người ta, đây là đạo lý thường tình.

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa nữ tuổi Tỵ và chồng cũng càng ngày càng sâu đậm theo thời gian. Họ ít khi cãi vã, luôn đầm ấm, vui vẻ. Gia đạo vạn sự như ý, tài theo đó mà cuồn cuộn tràn vào, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

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