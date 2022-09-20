Đã tìm ra danh tính của 4 con giáp vận đỏ như son, tiền tài đầy túi, quý nhân giúp đỡ trong năm Quý Mão

Tuổi Mùi

Tử vi năm Quý Mão (2023) chỉ rõ, Mùi sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận tiện. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mùi còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Con giáp phong phú này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được. Trong công việc, tuổi Mùi được vận tài lộc hậu hĩnh, nhờ có Chính Quan giúp đỡ mà bạn có thể làm được rất nhiều thứ trong năm nay.

Tử vi năm Quý Mão (2023) chỉ rõ, Mùi sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận tiện. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn vốn luôn được mệnh danh là con giáp thông minh và nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe, có tinh thần ngoại giao tốt nên sẽ có nhiều cơ hội để làm ăn. Trong khi đó, bản thân những con giáp này cũng vốn đều là những người trọng nghĩa khí, sẵn sàng ra tay cứu giúp những người gặp khó khăn nên sẽ được cấp trên cất nhắc và trọng dụng. Trong năm Quý Mão (2023) những con giáp này tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng chức cũng như cơ hội để thăng tiến cao hơn trong sự nghiệp. Về công việc, tài lộc: Một tuần phấn khởi để bạn hoàn thành nốt những dự định còn đang dang dở. trong thời gia trước kia.