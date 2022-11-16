Đã tìm ra 3 tuổi có hạn nặng nhất năm Quý Mão 2023, vừa phạm Tam Tai vừa xung Thái Tuế, tiền mất tật mang, lang thang vất vả

Trong năm 2023, tuổi Thìn bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai. Con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở. Tuổi Thìn được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, hạn chế đi lại, chú ý khi tham gia giao thông. Bản mệnh nên cẩn trọng với các dự án công việc, thời gian này tốt nhất không nên đầu tư.

Về phương diện tài lộc, các kế hoạch hợp tác của bản mệnh trong năm phạm Thái Tuế rất dễ đổ bể nên tiền tài có thể tiêu hao. Tuổi Thìn nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc mới, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế trong năm Quý Mão 2023 nên các kế hoạch của bản mệnh đều vấp phải cản trở nhất định. Cục diện tương hại khiến con giáp này gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Người đang muốn thay đổi công việc nên cân nhắc vì đây không phải thời cơ thích hợp.

Tuổi Mão

Đứng vị trí thứ 2 trong top 3 con giáp có vận hạn không tốt năm 2023 chính là tuổi Mão. Năm nay chính là năm Thái Tuế hay còn được gọi là năm tuổi của người sinh năm Mão. Hạn tuổi Thái Tuế sẽ mang đến không ít phiền phức, rắc rồi và không may mắn cho nam nữ tuổi này.

Đầu tiên, về tài lộc thì tiền bạc thu nhập ít ỏi, tài chính có phần túng thiếu. Nguyên nhân là do đầu tư kinh doanh bị thua lỗ, phải bỏ nhiều tiền vào để quay vòng vốn kinh doanh. Bên cạnh đó, người tuổi Mão cũng không nên cho vay tiền bạc hay hùn hạp vốn làm ăn sẽ bị người khác lừa gạt, chiếm đoạt, thậm chí có thể mất trắng. Theo tử vi 2023 tháng xấu cho tài lộc trong năm 2023 phải chú ý đó là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Thứ hai, về phương diện sự nghiệp, nam nữ tuổi Mão không nên quá kỳ vọng vào việc phát triển sự nghiệp. Tuổi này nên chú tâm, cố gắng trong công việc hiện tại, không nên thay đổi hoặc đầu tư tiền bạc mở rộng làm ăn. Thêm vào đó theo tử vi 2023 Quý Mão, người mới bắt đầu lập nghiệp thì đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp, công việc vướng phải trở ngại khó khăn. Năm 2023, vào tháng 4, 7, 8 âm lịch, sự nghiệp có nhiều điều bất lợi xảy đến.

Thứ ba, về phương diện sức khỏe, người tuổi Mão nên chăm sóc nhiều hơn đến các bệnh liên quan đến xương khớp kém hoặc tiêu hóa không tốt. Nhất là vào các tháng 2, 5, 9, 11 âm lịch, cơ thể hay ốm đau, đi lại xe cộ gặp điều cản trở, lưu ý ảnh hưởng xấu tay chân.

Cuối cùng, phương diện tình duyên dự báo tình cảm kém hòa khí, có thể dẫn tới tranh cãi, mâu thuẫn. Ngoài ra, đối với người đã kết hôn khi xem tuổi vợ chồng thì các thành viên trong nhà không hòa thuận hoặc có chuyện buồn đưa tới. Năm nay, chú ý gia đạo trong tháng 1 âm lịch nảy sinh chuyện bất hòa.

Tuổi Tý

Tử vi số dự báo tuổi Tý sẽ gặp Tam Tai vào năm Quý Mão 2023. Theo quan niệm tuổi Tý mà gặp năm Mão thì bị hạn tam tai! Năm 2023 bạn bị hạn tam tai lần thứ 2. "Vào năm Mão phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành dã, bị giải phẫu".

Vào năm 2023, 3 con giáp vừa Tam Tai vừa Thái Tuế, công danh xuống dốc, tiền mất tật mang. Ảnh minh họa: Internet

Năm nay chú ý có thể được xem là năm hạn Tam Tai nặng nhất của người tuổi Tý trong ba năm. Đối với các lĩnh vực của cuộc sống từ công việc, tài vận đến tình cảm, sức khỏe đều gặp không ít khó khăn và trắc trở.

Người tuổi Tý cần cân nhắc cẩn thận đối với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Tử vi tuổi Tý năm 2023 lưu ý bạn cần cẩn thận thị phi dính thân, gặp thị phi không thể giải quyết lại còn phải mất tiền oan. Năm nay nếu có tiền cũng không nên đi du lịch, nhất là kỵ sông kỵ biển, hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.