Tuổi Sửu gặp Chính Ấn chiếu vận có lợi cho những người làm quan hoặc có chí tiến thủ. Những người chỉ biết an phận thủ thường, làm công ăn lương rất khó phát triển trong ngày này, nếu bạn chịu đặt ra mục tiêu lớn thì có lẽ công việc đã khác đi rất nhiều.

Mặt tiền bạc khởi sắc, có dấu hiệu may mắn. Thu nhập trong ngày của bản mệnh tăng lên rõ rệt, nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà bạn đang đảm nhiệm.

Chuyện tình cảm nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim mà trở nên hài hòa, thuận lợi hơn. Con giáp này tìm được người nói chuyện hợp ý mình. Người có gia đình gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi bình an, tránh được họa lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 01/07/2022, Tuổi Tuất có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này dồi dào, có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Tuất nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 01/07/2023, Tuổi Tý được quý nhân soiđường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Tý không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của Tuổi Tý có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.