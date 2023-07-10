Đã tìm ra 3 con giáp được hưởng lộc trời cho, Thần Tài đến tận nhà tặng cho núi tiền, trút hết được vận đen, phất lên như 'vũ bão' đúng 12h ngày 10/07

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 05:08

Đúng 12h hôm nay (10/07), 3 con giáp này sẽ cá chép hóa rồng, bên phải có Thần Tài, bên trái có Quý Nhân.

Tuổi Hợi

Hôm nay, tuổi Hợi được Chính Quan chiếu cố nên thi cử, xuất ngoại, xin việc đều may mắn, như ý. Gặp chuyện khó khăn, tự mình biết hổng ở đâu thì đắp, rối ở đâu thì gỡ. Bạn là người tự lập, không thích trông cậy vào bất cứ ai nên chẳng ai có quyền được chê bạn cả. 

Nhờ cục diện Thủy sinh Mộc, bản mệnh không cần phải khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền nhưng đi ra vẫn có bạn bè chơi cùng, được người khác tôn trọng. Cha mẹ bình an vô sự, chuyện trong nhà cứ đến tay bạn lo là thuận lợi như ý. 

Tiền bạc may mắn nhờ Tam Hội cục. Nhờ trời thương xót lại được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Hợi phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Đã tìm ra 3 con giáp được hưởng lộc trời cho, Thần Tài đến tận nhà tặng cho núi tiền, trút hết được vận đen, phất lên như 'vũ bão' đúng 12h ngày 10/07 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào hôm nay, Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Ngọ hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Đã tìm ra 3 con giáp được hưởng lộc trời cho, Thần Tài đến tận nhà tặng cho núi tiền, trút hết được vận đen, phất lên như 'vũ bão' đúng 12h ngày 10/07 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi đủ đường. Bản mệnh nhanh chóng gặt hái được thành công bằng chính bản lĩnh và sự thông minh của mình. Trong lúc mọi người đang tìm hướng đi cho bản thân, người tuổi này đã đứng vị trí cao hơn số đông. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tươi sáng. Con giáp này có thể tìm thấy được nguồn thu nhập phụ khá tốt ngoài công việc chính. Điều này giúp bạn thoát nỗi tình cảnh vay mượn tiền người khác. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà, đẹp đẽ. Nếu đang độc thân, bạn sớm tìm được mối nhân duyên tốt lành. Nếu đang yêu, bạn có được khoảng thời gian hạnh phúc với đối phương. 

Đã tìm ra 3 con giáp được hưởng lộc trời cho, Thần Tài đến tận nhà tặng cho núi tiền, trút hết được vận đen, phất lên như 'vũ bão' đúng 12h ngày 10/07 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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