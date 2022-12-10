Cuối tuần suôn sẻ (10/12 – 11/12): Ngọc Hoàng ban ân sủng, 3 con giáp gặp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 14:51

Hai ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn nhận lộc giữa tháng, làm gì cũng bình an, thuận lợi, tiền tài phủ lối đi.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Tý khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Tý đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Hai ngày cuối tuần, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị.

Con giáp may mắn cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Cuối tuần suôn sẻ (10/12 – 11/12): Ngọc Hoàng ban ân sủng, 3 con giáp gặp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là người thông minh và khá kĩ tính, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ để cho người khác nắm được điểm yếu của mình nên Mão dễ dàng thành công. Lĩnh vực tài chính của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng vào thời điểm cuối tuần này.

Mọi việc tiến triển vô cùng hanh thông, làm đâu thu lợi đến đấy, mọi đường đi nước bước đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng. Cứ đà này thì thời gian tới con giáp này sẽ không phải lo về bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, do người tuổi Mão thông minh biết nhìn xa trông rộng nên ngoài việc làm ăn chính con giáp này cũng mở rộng thêm nhiều ngành nghề tay trái, kiếm được bộn tiền trong thời gian này.

Cuối tuần suôn sẻ (10/12 – 11/12): Ngọc Hoàng ban ân sủng, 3 con giáp gặp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Bắt đầu từ cuối tuần này, vận may sẽ quay trở lại với họ. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể chuyển bại thành thắng.

Không những thế, bản mệnh còn nhận được cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Người tuổi này nỗ lực không ngừng thì sớm muộn cũng thành công, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Cuối tuần suôn sẻ (10/12 – 11/12): Ngọc Hoàng ban ân sủng, 3 con giáp gặp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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