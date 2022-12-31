Cuối tuần rực rỡ, tài lộc song toàn: 3 con giáp ăn nên làm ra, trăm sự như ý, hỷ sự hanh thông, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 11:45

Cuối tuần này đón nhận may mắn ngập tràn, 3 con giáp ăn lộc to nên làm ăn cũng trăm phần thắng lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp, nhiệt tình, sẵn lòng vì bạn bè, không so đo, tính toán thiệt hơn.

Cuối tuần này, do cung tài bạch xuất hiện cát tinh nên có thể thay đổi vận thế biến động thời gian trước đây. Con giáp này không còn cảnh chịu khổ, vất vả nữa mà đón nhân không ít cơ duyên may mắn.

Cuối tuần rực rỡ, tài lộc song toàn: 3 con giáp ăn nên làm ra, trăm sự như ý, hỷ sự hanh thông, công danh rạng rỡ - Ảnh 1

 

Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì không chỉ sự nghiệp phát triển vượt bậc, tạo được những đột phá mà người khác phải ngưỡng mộ mà tình tình tài chính cũng có khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc rủng rỉnh, không phải lo về tài chính cho đến hết năm.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là nam hay nữ đều khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Con giáp này có thể chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, vất vả lắm phen vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ.

Theo tử vi, cuối tuần này, người tuổi Thìn chẳng những không mất tiền hao của mà còn dễ có tài lộc về tay nữa. Nhìn may mắn và tài lộc của tuổi Thìn, mọi người xung quanh chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ganh tỵ.

Cuối tuần rực rỡ, tài lộc song toàn: 3 con giáp ăn nên làm ra, trăm sự như ý, hỷ sự hanh thông, công danh rạng rỡ - Ảnh 2

Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Thìn ào ào như thác. Lúc ấy, Thìn muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ.

Con giáp này đang có may mắn về tiền bạc thì nên tận dụng cho hết, có điều phải biết điểm dừng, đừng để mình lâm vào cảnh tham thì thâm rồi tiền mất tật mang.

Tuổi Tý

Với sự thông minh, nhanh nhẹn, tài trí hơn người của mình, họ lại có nhiều cơ hội để làm giàu, vươn tới một cuộc sống đầy đủ, sung túc như họ mong muốn.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn ở một số mặt trong cuộc sống, nhưng riêng về đường tài vận thì không nằm trong số đó. Họ sẽ là một trong số những con giáp có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất với thu nhập dư dả, nếu không muốn nói là có thể giúp họ trở nên giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cuối tuần rực rỡ, tài lộc song toàn: 3 con giáp ăn nên làm ra, trăm sự như ý, hỷ sự hanh thông, công danh rạng rỡ - Ảnh 3

Đặc biệt, được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Tý vào cuối tuần này nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

Tử vi học có nói, cuối tuần này là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Tý. Đây sẽ là khoảng thời gian họ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch làm ăn quan trọng hoặc các dự án lớn trong công việc và gặt hái những thành tựu rực rỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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