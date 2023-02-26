Cuối tuần đón lộc tưng bừng, 3 con giáp may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn toàn thu bạc tỷ, tài sản tăng dần theo cấp số nhân

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều mang vận mệnh may mắn, cuộc sống luôn được ban phước lành, có của ăn của để, hầu bao rủng rỉnh.

Vào cuối tuần này, tuổi Tỵ được dự báo sẽ ngày càng thịnh vượng. Tài vận của Tỵ hứa hẹn có những thay đổi bất ngờ, càng về cuối năm lộc lá đầy nhà. Cùng với khả năng kiếm tiền tài ba và may mắn liên tiếp mà Tỵ sẽ là một trong những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất, cuộc sống chỉ có giàu trở lên, đời sống vợ chồng ngọt ngào ai cũng ghen tị.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có năng lực kiếm tiền tốt nhưng chính bản thân con giáp này lại không thấy mình giàu có. Ngay cả khi vừa thăng chức, tăng lương, Ngọ vẫn cảm thấy mình thuộc diện "hộ nghèo", cần tiếp tục phấn đấu.

Mỗi lần bước lên một vị trí cao hơn, tuổi Ngọ lại tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều người thành đạt, giàu sang hơn mình. Vì vậy, họ luôn nhìn vào người khác và so sánh với bản thân rồi cảm thấy trong tay mình chưa có gì.

Tuổi Ngọ cho rằng những việc mình đang làm vẫn đang ở mức tầm thường, không có gì đáng tự hào, không thể xem là người có tiền.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bẩm sinh có vận thế tốt. Con giáp này lạc quan, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, bản mệnh luôn được Thần Tài chiếu cố, cát tinh soi mệnh nên cuộc sống thường suôn sẻ.

Tử vi dự báo rằng vào cuối tuần này, tuổi Thìn có quý nhân phù trợ nên tài phú tăng cao, tiền tài rộng mở.

Con giáp này có thể thu về những khoản tiền không nhỏ từ công việc chính cũng như nghề tài trái. Với đầu óc linh hoạt và chí tiến thủ cùng năng lực xuất sắc, tuổi Thìn có thể đạt được thành tích tốt, tài vận trở nên dồi dào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.