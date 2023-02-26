Cuối tuần đón lộc tưng bừng, 3 con giáp may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn toàn thu bạc tỷ, tài sản tăng dần theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 05:20

Vào cuối tuần này, lộc tài của 3 con giáp sau thăng hoa mỹ mãn, công danh sự nghiệp chẳng cần lo toang nhiều vẫn phát triển nhanh.

Tuổi Tỵ

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều mang vận mệnh may mắn, cuộc sống luôn được ban phước lành, có của ăn của để, hầu bao rủng rỉnh.

Cuối tuần đón lộc tưng bừng, 3 con giáp may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn toàn thu bạc tỷ, tài sản tăng dần theo cấp số nhân - Ảnh 1

Vào cuối tuần này, tuổi Tỵ được dự báo sẽ ngày càng thịnh vượng. Tài vận của Tỵ hứa hẹn có những thay đổi bất ngờ, càng về cuối năm lộc lá đầy nhà. Cùng với khả năng kiếm tiền tài ba và may mắn liên tiếp mà Tỵ sẽ là một trong những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất, cuộc sống chỉ có giàu trở lên, đời sống vợ chồng ngọt ngào ai cũng ghen tị.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có năng lực kiếm tiền tốt nhưng chính bản thân con giáp này lại không thấy mình giàu có. Ngay cả khi vừa thăng chức, tăng lương, Ngọ vẫn cảm thấy mình thuộc diện "hộ nghèo", cần tiếp tục phấn đấu.

Mỗi lần bước lên một vị trí cao hơn, tuổi Ngọ lại tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều người thành đạt, giàu sang hơn mình. Vì vậy, họ luôn nhìn vào người khác và so sánh với bản thân rồi cảm thấy trong tay mình chưa có gì.

Cuối tuần đón lộc tưng bừng, 3 con giáp may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn toàn thu bạc tỷ, tài sản tăng dần theo cấp số nhân - Ảnh 2

Tuổi Ngọ cho rằng những việc mình đang làm vẫn đang ở mức tầm thường, không có gì đáng tự hào, không thể xem là người có tiền.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bẩm sinh có vận thế tốt. Con giáp này lạc quan, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, bản mệnh luôn được Thần Tài chiếu cố, cát tinh soi mệnh nên cuộc sống thường suôn sẻ.

Tử vi dự báo rằng vào cuối tuần này, tuổi Thìn có quý nhân phù trợ nên tài phú tăng cao, tiền tài rộng mở.

Cuối tuần đón lộc tưng bừng, 3 con giáp may mắn bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, làm ăn toàn thu bạc tỷ, tài sản tăng dần theo cấp số nhân - Ảnh 3

Con giáp này có thể thu về những khoản tiền không nhỏ từ công việc chính cũng như nghề tài trái. Với đầu óc linh hoạt và chí tiến thủ cùng năng lực xuất sắc, tuổi Thìn có thể đạt được thành tích tốt, tài vận trở nên dồi dào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp hiền lành chăm chỉ động lòng Trời: từ đây đến cuối tháng 2 khó mấy cũng phát tài, hung vận hóa cát tường, làm ăn may mắn, giàu có bất ngờ

3 con giáp hiền lành chăm chỉ động lòng Trời: từ đây đến cuối tháng 2 khó mấy cũng phát tài, hung vận hóa cát tường, làm ăn may mắn, giàu có bất ngờ

Từ đây đến cuối tháng 2 Dương, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi, đôi lúc sẽ gặp khó khăn những đều có quý nhân ra tay giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày 26/2/2023 tử vi ngày 26/2 của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể