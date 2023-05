Cuối tuần này: Lộc tiền tài “rải đều” cả năm, 3 con giáp rung đùi tiền cũng rơi vào túi, tha hồ ăn tiêu, cuộc sống may mắn ngập tràn hạnh phúc trong tháng 6

Cục diện hai hành Thổ tương hòa dự báo mặt tình cảm của Thìn được bình ổn, không có sóng gió. Dù công việc có chút áp lực nhưng bạn may mắn là vẫn còn gia đình, bạn bè đứng sau động viên ủng hộ.

Sự nghiệp của tuổi Tỵ có nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi lấy may. Vận tiền bạc cũng may mắn. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được tuổi Tỵ. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm mới có ăn nên không dựa dẫm ai bao giờ, đồng tiền bản mệnh làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn.

Về mặt tình cảm, con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ. Thái độ sống của tuổi Tỵ quá tốt khiến mọi người thích nói chuyện với bản mệnh. Nhờ vậy, bản mệnh cũng có được điểm cộng trong mắt cấp trên.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ diễn ra tiến triển thuận lợi. Dù công việc bận rộn nhưng người tuổi này có thể hoàn thành đúng thời hạn nhờ có kế hoạch sắp xếp thời gian làm việc thông minh, khoa học.

Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Tử vi cho biết, bạn sẽ gặp những cuộc cãi vã giữa các thành viên trong gia đình. Nếu người trong cuộc không giữa được thái độ bình tĩnh thì sẽ gây ra những hậu quả không đáng có.

