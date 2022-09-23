Cuối tuần này, Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thành công bất ngờ

Cuối tuần này, bản mệnh tuổi Dậu chủ về bình hoà, báo hiệu thời gian ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Khi bản mệnh người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán người tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những cuối tuần. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong tháng 9. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là những người rất tham vọng, lạc quan, chủ động, can đảm. Bản mệnh luôn nhìn về phía trước và làm việc chăm chỉ, hy vọng sẽ bứt phá và mang lại kết quả tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vào dịp cuối tuần, Mão được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui. Nếu Mão có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian công việc, bản mệnh có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.