Cuối tuần này (9/12-10/12): Top 3 con giáp muốn gì có nấy, đụng đâu trúng đó, tiền vào gấp 5, gấp 10, sống không lo âu suy nghĩ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 18:45

Cuối tuần này (9/12-10/12), 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, thoải mái tiêu xài, vô tư vô lo, không phải quan tâm chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Cuối tuần này (9/12-10/12): Top 3 con giáp muốn gì có nấy, đụng đâu trúng đó, tiền vào gấp 5, gấp 10, sống không lo âu suy nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Ngọ là con giáp được thần tài gõ cửa vào tháng 12/2023. Nếu như người nào thuộc con giáp này có một năm không mấy yên bình thì đây sẽ là thời điểm bạn nên chạy nước rút. Nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện giúp bạn có được công việc ổn định, có thể thăng tiến và khẳng định năng lực của mình.

Không chỉ vậy, sức khỏe của người tuổi Ngọ giai đoạn này cũng rất ổn định, tạo điều kiện tốt nhất để họ bứt phá trong công việc. Các mối quan hệ, tiền bạc… đều không phải vấn đề đáng lo của con giáp này. Biết đâu tới đầu năm 2024, con giáp này lại trở thành một đại gia, không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.     

Cuối tuần này (9/12-10/12), những người tuổi Ngọ cũng nên học thêm các kiến thức, kỹ năng khác nhau để bổ trợ cho công việc. Chúng ta có thể học hỏi cả đời vẫn không đủ nên hãy làm bản thân mình tốt lên từng ngày. Đây cũng là nền tảng tốt để bạn có thể bứt phá và gặt hái nhiều thành công.

Cuối tuần này (9/12-10/12): Top 3 con giáp muốn gì có nấy, đụng đâu trúng đó, tiền vào gấp 5, gấp 10, sống không lo âu suy nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Cuối tuần này (9/12-10/12), tuổi Tỵ vô cùng may mắn trong công việc. Con giáp này làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ, hãy cứ tự tin làm ăn chân chính đừng sợ. Ngày ngày là ngày tốt cho thi cử, xin việc, tăng lương, thăng chức hoặc nhảy việc.

Vận tài lộc đi lên rõ rệt nên người kinh doanh, buôn bán có đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, giỏi ăn nói thì sẽ đông khách. Thời gian tới nếu muốn mở cửa hàng, vay vốn làm ăn hãy xem ngày tốt, mạnh dạn tham khảo ý kiến bạn bè, người lớn tuổi giàu kinh nghiệm.

Trên phương diện tình cảm, hạnh phúc sẽ trở lại với bản mệnh, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Con giáp này được khá nhiều người yêu quý vì tốt bụng và thẳng tính, không để bụng, sống như vậy rất thoải mái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Cuối tuần này (9/12-10/12): Top 3 con giáp muốn gì có nấy, đụng đâu trúng đó, tiền vào gấp 5, gấp 10, sống không lo âu suy nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12: 3 con giáp sự nghiệp đổi mới, tài chính vượng phát, vận số hanh thông, tiền bạc đủ đầy

Đúng 3 ngày 9/12, 10/12 và 11/12, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội kiếm tiền, giàu sang gấp bội, thăng hoa mọi mặt từ công việc tới cuộc sống.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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