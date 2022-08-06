Cuối tuần này (6/8 - 7/8), thần tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 07:55

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này là thời điểm các con giáp này làm ăn phát tài phát lộc, thu hái bộn tiền, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất

Người cầm tinh con giáp tuổi Tuất tính cách rất hào phóng, chân thành, thích giúp đỡ mọi người mà không câu nệ thiệt hơn. Trong cuộc sống, bạn là người có tham vọng, có tố chất lãnh đạo và không chịu sống an phận. Người tuổi này nói năng hùng hồn, giỏi thuyết phục người khác làm theo ý mình. Bạn cũng là người giàu nghị lực và có ý chí vươn lên. 

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này, tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Bạn sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Quý nhân này có thể là lãnh đạo, cũng có thể là đồng nghiệp của bạn. Họ hiểu được tài năng, tư chất của bạn và sẽ đưa ra lời khuyên, định hướng cho sự nghiệp của bạn. Người làm kinh doanh thì doanh số tăng vọt, doanh thu có thể gấp nhiều lần tháng trước. Bạn nên chớp lấy cơ hội này để hợp tác làm ăn, mở rộng đầu tư kinh doanh.

Cuối tuần này (6/8 - 7/8), thần tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối tuần này, tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Bạn sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cần nỗ lực hơn nữa để nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. May mắn thay, người tuổi Mùi là người thực tế và có năng lực nếu tập trung vào công việc và nỗ lực hết mình, bạn sẽ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này được Thần Tài ưu ái nên đường tài lộc sẽ thuận hơn thời gian trước. Người chưa có công việc làm thì sẽ tìm được công việc phù hợp. Người dự định chuyển đối công việc cũng sẽ có được công việc với mức lương thưởng, đãi ngộ tốt hơn. Được Thần Tài trợ giúp nên người làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng đều có thu nhập tăng vọt, cuộc sống ngày một sung túc.

Cuối tuần này (6/8 - 7/8), thần tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này được Thần Tài ưu ái nên đường tài lộc sẽ thuận hơn thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và sống có trách nhiệm. Trong cuộc sống cũng như công việc, bạn luôn giữ được chữ tín, không làm người khác thất vọng. Cuối tuần này, tử vi dự đoán người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. 

Người làm công ăn lương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên nhận được phần thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội làm ăn phát tài, doanh số tăng vọt. Người tuổi Dần nên ghi nhớ rằng chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, nắm bắt tốt các cơ hội thì bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Cuối tuần này (6/8 - 7/8), thần tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Cuối tuần này, tử vi dự đoán người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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