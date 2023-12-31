Cuối tuần này (31/12), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, cát lộc vây quanh, tiền bạc ngập két, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 13:42

Cuối tuần này (31/12), 3 con giáp sau giàu to bất ngờ, phú quý gọi tên, chớp mắt sắm nhà lầu xe hơi.

Tuổi Ngọ 

Công việc của tuổi Ngọ thuận lợi nhờ Tam Hợp cục soi sáng. Dù bận rộn nhưng con giáp này luôn hoàn thành công việc đúng hẹn. Bạn cũng là người có uy tín khi làm việc, hiếm khi để người khác phải chờ mình quá lâu. Kinh doanh trong ngày này khá đẹp, nếu ai mở hàng hoặc khai trương sẽ có lộc.

Chính Tài mở đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Nếu làm kinh doanh thì vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ. Con giáp này vừa tiết kiệm thời gian công sức, vừa giành được thành tích lớn lao.

Cuối tuần này (31/12), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, cát lộc vây quanh, tiền bạc ngập két, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Cuối tuần này (31/12), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, cát lộc vây quanh, tiền bạc ngập két, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Cuối tuần này (31/12), những người tuổi Dậu đã đón nguồn tài lộc cực kì dồi dào. Cơ hội phát tài trong thời điểm này của bản mệnh là rất lớn.

Bản mệnh có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng, điều này khiến cho tâm trạng của bản mệnh thoải mái, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện mua sắm, chi tiêu ngày Tết nữa.

Người làm kinh doanh biết đón đầu xu hướng, nắm bắt cơ hội nên tiền bạc về tay thuận lợi, không bị cản trở gì nhiều, thậm chí doanh thu còn tăng tiến đến mức không thể ngờ tới.

Cuối tuần này (31/12), 3 con giáp hưởng trọn phúc khí, cát lộc vây quanh, tiền bạc ngập két, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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