Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, số mệnh bừng sáng, đón cơn mưa tài lộc, tiền nhiều tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 01:05

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp sau vạn điều hanh thông, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống ngày một thuận lợi.

Tuổi Mão 

Cuối tuần này (30/12-31/12), người tuổi Mão thích khám phá những vùng đất mới. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão dễ thay đổi tâm trạng, đừng quá chằm chằm tập trung vào một vấn đề.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão vốn dĩ bận rộn, nhưng cố gắng dành thời gian cho nhau.

Tài lộc: Cố gắng cải thiện tài chính, nguồn thu nhập dựa vào bản thân mà có được.

Sức khỏe: Tránh ăn các món không phù hợp với dạ dày.  

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, số mệnh bừng sáng, đón cơn mưa tài lộc, tiền nhiều tiêu không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn tự tin, lạc quan, thái độ sống luôn rất tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, quản lý mọi việc có trật tự, sự nghiệp thăng tiến không ngừng trong cuối tuần này (30/12-31/12).  

Hơn nữa, sự phát triển của gia đình của đương số cũng đàn bắt đầu ổn định hơn, tâm lý cũng được cải thiện nên mọi việc ngày càng trở nên khả quan hơn, bắt đầu từ cuối năm, bạn sẽ kiếm tiền nhanh hơn, cuộc sống cũng sẽ khá giả hơn và có thể đạt được thành công suôn sẻ trong năm tới.

Nếu tiến bộ, nhiều bạn trẻ cầm tinh con Rồng sẽ đạt được sự giàu có trong nửa đầu năm và làm cho cuộc sống của họ trở nên giàu có. Tóm lại, họ sẽ không phải là kẻ thua cuộc trong cuối năm nay và sẽ đạt được nhiều ngay vào Tết Dương năm nay.

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, số mệnh bừng sáng, đón cơn mưa tài lộc, tiền nhiều tiêu không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Cuối tuần này (30/12-31/12), tuổi Tỵ có đầu óc thông minh và nhanh trí. Con giáp này nên dễ dàng nắm bắt được ý muốn của lãnh đạo, tìm ra hướng giải quyết công việc đúng đắn và khiến cho cấp trên rất hài lòng.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có thể đưa ra một số giải pháp khá thú vị trong công việc. Hãy thử trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp dưới và thử áp dụng vào thực tế xem sao. Có thể ý kiến của bản mệnh sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì vậy, nếu có dự định tiến hành một trong những công việc trên thì bản mệnh nên bắt tay vào ngay, còn nếu không thì hãy lùi sang ngày khác để gặp nhiều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Cuối tuần này (30/12-31/12), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, số mệnh bừng sáng, đón cơn mưa tài lộc, tiền nhiều tiêu không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 29/12/2023 đến 29/01/2024: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, phú quý tự nhiên đến cửa, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Từ nay, 29/12/2023 đến 29/01/2024: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, phú quý tự nhiên đến cửa, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Từ 29/12/2023 đến 29/01/2024, 3 con giáp sau kiếm tiền thuận lợi, làm đâu thắng đấy, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

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