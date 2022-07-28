Cuối tuần này (30-31/7): 3 con giáp 'ăn lộc trời ban' bùng nổ tài lộc, vét hết tiền của thiên hạ, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 09:26

3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn và tài lộc. Hãy xem đó là những con giáp nào?

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cũng là 1 trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Thần Tài đang ở bên, nhất là bạn nào làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ phát tài, có được lợi nhuận nhiều gấp nhiều lần.

Tài lộc cuối tuần này của những chú Rắn chủ yếu tập trung vào ngày thứ 7, vì thế con giáp này trong ngày 30/7 cần chuẩn bị tinh thần mà bận rộn đi nhé. Hôm đó sẽ có nhiều khách hàng hỏi han, đơn hàng cũng tấp nập bay về, không cẩn thận là có thể bị nhầm lẫn đấy.

Nếu bản mệnh đang có dự định triển khai kế hoạch làm ăn nào đó thì cứ nhằm ngày này mà làm nhé, sẽ được Thần Tài che chở và bảo vệ.

Cuối tuần này (30-31/7): 3 con giáp 'ăn lộc trời ban' bùng nổ tài lộc, vét hết tiền của thiên hạ, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Tuổi Tỵ cũng là 1 trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Cuối tuần này, người tuổi Dần tài lộc cực vượng. Dù là 2 ngày cuối tuần nhưng tiền bạc không ngừng đổ về nhà, thu nhập còn nhiều hơn cả trong tuần nữa.

Vào ngày thứ 7, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm, thậm chí là cho bạn 1 khoản tiền nho nhỏ để làm việc gì đó. Hãy quý trọng đồng tiền mình có, nếu không tiền sẽ bỏ bạn mà đi đó.

Bước sang ngày chủ nhật thì cả 1 bầu trời may mắn sẽ ùa đến với người tuổi Dần. Bản mệnh có khi chẳng cần phải vất vả tìm kiếm mà vẫn có người mang tiền tới tận tay cho ấy chứ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người có được nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền vào cuối tuần này. Ngày 30/7 sẽ là lúc con giáp này may mắn đến độ đi ngoài đường cũng có thể bắt được tiền nữa cơ.

Thời điểm mà tài lộc vượng nhất trong cuối tuần này của tuổi Dậu chính là chủ nhật ngày 31/7 đó. Hôm ấy con giáp này buôn bán phát tài lắm, không có gì phải chê luôn ấy.

Chỉ cần đếm tiền thôi mà có khi bạn cũng phải bất ngờ vì con số mà mình kiếm được đấy.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi dậu

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