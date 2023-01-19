Xem bói tử vi , người tuổi Dần vào cuối tuần này sẽ có tài vận cực kì rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tài lộc tới. Tử vi cho thấy công việc của bản mệnh cực kì suôn sẻ, đây cũng chính là lý do mà thu nhập của con giápnày tăng tiến không ngừng.

Các cơ hội tăng lương thăng chức ào ào đến, nếu tuổi Dần nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Người tuổi này trong năm Hợi còn có thể được hưởng lộc từ trưởng bối.

Con giáp này có duyên với người lớn tuổi, được lòng người nên chuyện gì tốt cũng được nhớ tới. Trưởng bối ưu ái nâng đỡ nên cũng có thêm không ít cơ hội kiếm tiền tốt. Đặc biệt trong năm nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì nên xem xét các lĩnh vực bất động sản, thủy lợi, thủy sản hay ẩm thực…

Đây là những lĩnh vực khá phù hợp với những chú Hổ, bản mệnh có thể phát huy hết khả năng của mình, bộc lộ những năng lực tiềm tàng, đồng thời nhờ vào may mắn mà đón đúng thời điểm, tài lộc dồi dào, tiền vàng về ngập két.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người phúc khí dồi dào, con giáp này luôn có một cuộc sống an yên, may mắn và dường như rất ít gặp phải những sự việc quá trắc trở. Dù có vận thế tốt nhưng thời gian trước đây, người tuổi Tý cũng vấp phải không ít phiền phức.

Vào cuối tuần này, do được Thần Tài phù hộ nên tài vận của con giáp này hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc từ “ba phương tám hướng” không ngừng chảy vào túi con giáp này. Người tuổi Tý không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, vào cuối tuần này, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.