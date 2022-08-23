Cuối tuần này (27-28/8/2022), con giáp nào may mắn khiến ai cũng bất ngờ?

Tử vi cuối tuần này những khó khăn trong công việc từ đầu tuần sẽ được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra vấn đề tài chính tưởng chừng như bế tắc không lối thoát thì lại tìm được hướng cải thiện êm đẹp. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ vô cùng sung túc tình cảm đôi bên hòa thuận êm ấm.

Những người tuổi Mão thường rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Mão họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu nên thận trọng lời ăn tiếng nói và tốt hơn hết nên nhẫn nhịn cho qua chuyện khi có Thiên Quan nhập mệnh. Rắc rối với tuổi này thường bắt đầu từ cãi cọ hay bất đồng với ai đó. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu kể cả nếu bạn không phải người châm ngòi thù hận.

Bạn sẽ không thể lường hết những vấn đề mình có thể đối mặt nếu cứ hiếu thắng hơn thua tới cùng. Vận trình tình duyên của bản mệnh hôm nay khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn.

Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý khá may mắn bởi ho có cơ hội phát tài của con giáp này đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay. Sự nghiệp đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra.

Cuối tuần này, quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý cho vận trình của những chú khỉ đón nhận nhiều tin mừng. Điềm báo tử vi cho thấy sắp tới bạn sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ và ganh tỵ lắm đấy. Người tuổi Mão hãy biết tận dụng cơ hội này để tạo sự nghiệp riêng cho mình.

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