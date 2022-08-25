Cuối tuần này (27-28/08/2022), con giáp nào được Thần Tài gõ cửa tặng tài lộc?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 07:24

Thần tài đến, thần tài đến với các con giáp này trong hai ngày cuối tuần.

Tuổi Thân

Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt.  Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp phải cục diện Tương Phá nên vận trình trong ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là ở phương diện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân đứng sau ném đá giấu tay khiến cho tiền tài của con giáp này bị tiêu hao đi đáng kể. Bạn nhẹ dạ cả tin nên chưa kịp phát hiện ra vấn đề nảy sinh từ đâu, chỉ thấy tiền từ trong túi mình không ngừng chảy đi.

Cuối tuần này (27-28/08/2022), con giáp nào được Thần Tài gõ cửa tặng tài lộc? - Ảnh 1
May mắn là có Chính Ấn an ủi khi bạn giành được một số thành quả trong công việc. Không để cho những nỗi lo lắng về tài chính ảnh hưởng, tuổi Sửu vẫn phát huy hết khả năng của bản thân, thể hiện mình là một người có trách nhiệm và có khả năng thích ứng rất cao với mọi hoàn cảnh.

Trong ngày hôm nay, đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng khởi sắc. Đôi lứa càng ngày càng thêm gắn bó thân thiết. Có lẽ ngày báo tin vui của hai bạn không còn xa nữa, ngày chung đôi sẽ rất gần thôi.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Tử vi cuối tuần này cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

(Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

 

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