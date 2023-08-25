Cuối tuần này (26/8-27/8/2023): 3 con giáp vô cùng vượng phát, tình duyên nở rộ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Cuối tuần này (26/8-27/8/2023), những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, cuối tuần này (26/8-27/8/2023), tuổi Mão có sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có, điều này rất có ích cho công việc hiện tại. Dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng biết cách chống đỡ và hợp lực với đồng nghiệp để cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay tuổi Mão còn được khuyên không nên đầu tư vội vàng ở quy mô quá lớn. Bản mệnh nên tỉnh táo và thận trọng trong chuyện tiền bạc, vì chỉ mất cảnh giác một chút thôi cũng có thể gây thất thoát tài sản. Chưa kể đến những hành động thiếu lý trí có thể gây ra tai họa rất lớn.

Vận trình tình cảm có thể xảy ra vài trục trặc nhỏ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể xảy ra chuyện tranh cãi bất đồng, quan trọng là thái độ đối mặt với mâu thuẫn của mỗi người. Tuổi Mão nên dùng cái nhìn lạc quan, tích cực để không khiến tình yêu đi vào ngõ cụt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cuối tuần này (26/8-27/8/2023) là khoảng thời gian Thân cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ ngày mai trở đi, Thân tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Lúc này, con giáp này hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ. Đây là thời điểm mọi sự cố gắng của Thân sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Số tiền những người cầm tinh con khỉ kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để Thân dư dả trong một vài ngày tới. Con giáp này không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!