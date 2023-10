Cuối tuần này (26-27/6): Hỷ sự tràn vào nhà, Trời ban thời cơ, 3 con giáp may mắn dễ có cơ may trúng số phát tài lớn

Là con giáp chịu thương chịu khó, hiền lành, chăm chỉ lại có trách nhiệm trong công việc, Sửu chẳng ngần ngại nhận lấy những nhiệm vụ khó nhằn khi cấp trên giao phó. Nhờ thế, con giáp này khẳng định được vị thế của mình, luôn đạt hiệu suất công việc cao hơn hẳn so với đồng nghiệp và thậm chí là vươn lên trở thành người có địa vị, tiền bạc trong cuộc sống.

Theo tử vi cuối tuần này, dù là ngày nghỉ nhưng các Sửu vẫn sẽ có tin vui tài lộc, may mắn bủa vây. Đặc biệt, sách tử vi chỉ rõ, khoản tiền thưởng cực lớn sẽ ập xuống đầu con giáp may mắn, khiến ngay chính Sửucũng phải bất ngờ với con số khủng mà mình nhận được. Người kinh doanh buôn bán khá vượng tài.

Tử vi cuối tuần có nói, sau những thăng trầm trong công việc, những thử thách khó khăn trong mùa dịch thì những ngày 26-27/6 chính là ngày để những chú Khỉ có thể thư giãn, cho phép bản thân nghỉ ngơi. Tử vi nói rõ, dù ở nhà mùa dịch, Thân cũng không để bản thân mình "rảnh rỗi". Con giáp luôn tận dụng cơ hội nghỉ ngơi để tìm kiếm công việc phụ, tăng thêm thu nhập.

Đặc biệt, 2 ngày cuối tuần, Thần Tài điểm danh sổ vàng sẽ là cơ hội để Thân kiếm tiền cực đỉnh. Hãy tận dụng thời cơ trời cho để tìm việc tay trái thời gian này nhé, bởi bạn sẽ dễ dàng kiếm được món tiền cực lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Biết đứng lên từ thất bại, tự đúc kết cho mình những bài học vô giá nên Thìn chưa bao giờ đầu hàng số phận dù là trong khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm qua. Càng mệt mỏi, áp lực con giáp tuổi Thìn lại càng biết cách chiến thắng nghịch cảnh để “lấy đức thắng số”, sở hữu cuộc sống sung túc sang giàu.

Thứ Bảy - Chủ nhật này, nhờ có ơn trên soi chiếu, thần may mắn nâng đỡ công việc của Tỵ đều cho họ nguồn thu nhập lớn. Đặc biệt hơn cả, Tỵ còn có cơ may lớn đến nỗi có thể trúng số độc đắc. Người kinh doanh may mắn gặp quý nhân soi đường chỉ lối, giúp thoát khỏi bế tắc về tiền bạc hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả