Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thuận, tài lộc vào ào ào đầy túi, vươn lên thành đại gia nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 01:05

Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp sau làm ăn ngày càng phát triển, sung túc phú quý, vượng tài lại vượng cả tình.

Tuổi Mùi 

Thời điểm này đem tới những tác động tiêu cực cho tuổi Mùi. Con giáp này hợp tác không ăn ý với đồng nghiệp nên công việc dù quen thuộc cũng bất ngờ gặp phải vướng mắc. Vì không ai chịu hạ cái tôi xuống nên mọi việc càng khó giải quyết hơn.

Người làm kinh tế không nên đầu tư vào thời điểm này vì rất dễ tổn thất, không đạt được hiệu quả như ý muốn. Ngoài ra, hãy có cách tiêu tiền tiết kiệm với số dư còn lại trong tay, chớ ném tiền qua cửa sổ.

Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thuận, tài lộc vào ào ào đầy túi, vươn lên thành đại gia nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thuận, tài lộc vào ào ào đầy túi, vươn lên thành đại gia nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi cho biết 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Cuối tuần này (23/12-24/12), thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thuận, tài lộc vào ào ào đầy túi, vươn lên thành đại gia nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp tin tốt liên tiếp kéo đến nhà, tình duyên tương đối ổn định, tài lộc thăng hoa bất ngờ

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp tin tốt liên tiếp kéo đến nhà, tình duyên tương đối ổn định, tài lộc thăng hoa bất ngờ

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp sau tiền bạc khá rủng rỉnh, làm gì cũng có người nâng đỡ, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc.

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