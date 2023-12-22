Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp phú quý quấn thân, tiền vào tới tấp, giàu có an vui, thu nhập tăng gấp 4 gấp 5

Cuối tuần này (23/12-24/12), 3 con giáp sau khổ tận cam lai, tài lộc thăng hoa chạm đỉnh, chẳng cần bon chen cũng thu tiền chật túi.
- Từ 21/12 đến 31/12, 3 con giáp mở cửa hứng mưa tiền tỷ, may mắn dồn dập, giàu sang vạn lần, tiền vàng vào nhà chật két
- Đúng 7 ngày tới (28/12), 3 con giáp phất lên đổi đời, làm gì cũng thuận, tiền tiêu rủng rỉnh, có nhiều cơ hội làm giàu
Tuổi Thìn
Cuối tuần này (23/12-24/12), tuổi Thìn thoải mái tiến hành những kế hoạch mà bản thân đang nung nấu. Ngoài ra, việc tiếp thu ý kiến đóng góp từ người khác rất quan trọng, giúp bản mệnh có được sự chọn lựa tích cực hơn.
Tuy nhiên, tuổi Thìn tránh xa những trò may rủi trong ngày này nếu không muốn tự tạo thêm rắc rối cho mình. Nguy cơ mất tiền rất cao, nhất là với những lĩnh vực mà bản mệnh chẳng có chút kiến thức nào, do đó nên tránh tâm lý đám đông.
Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ đến với người độc thân và thời gian này các cặp đôi có nhiều giây phút mặn nồng. Cho dù không có sự lãng mạn nào to lớn nhưng trong va chạm nhỏ hàng ngày, cả hai ngày càng tin tưởng vào tình yêu của nhau, tràn đầy hạnh phúc ấm áp.
Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h
Quý nhân phù trợ: Tý, Dần
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.
Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.
Cuối tuần này (23/12-24/12), thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.
Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.
Tuổi Tỵ
Cuối tuần này (23/12-24/12), người tuổi Tỵ hôm nay bận rộn theo đuổi người bạn thầm yêu.
Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vào tay người khác.
Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ bạn tình nguyện theo đuổi lại người thương nhiều năm.
Tài lộc: Giữ tài lộc bền vững, luôn có kế hoạch tài chính minh bạch.
Sức khoẻ: Luôn mang đến năng lượng tươi mới đến với mọi người.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.