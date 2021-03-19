Cuối tuần này (20-21/3/2021): 3 con giáp được THẦN TÀI ĐIỂM DANH, bội thu tài lộc, hỷ sự lâm môn

Trong 2 ngày tới, nhờ có thần tài soi chiếu nên những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, tài lộc ngập nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Cuối tuần này, dù làm thuê hay làm chủ top con giáp may mắn này sẽ đón nhận mưa tài lộc ập xuống đầu, càng chí thú làm ăn càng vượng phát.

Thìn sẽ phất lên ngoạn mục, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ai khổ mặc ai, trong 2 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ bước sang trang mới của đời mình, tài vận cải thiện đáng kể. Chỉ cần dám tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ Thìn sẽ phất lên ngoạn mục, giàu nhanh đến chóng mặt.

Vận đào hoa nở rộ nên Thìn sẽ có cơ hội để mở lòng, tạo điều kiện cho người khác tìm hiểu mình. Chỉ khi chịu mở cửa trái tim, Thìn mới có cơ hội tìm thấy tình yêu.

Mùi nằm trên đống vàng, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, bản lĩnh và cực nhạy bén. Thế nên chẳng cần cậy nhờ ai con giáp giàu có này cũng đón nhận tin vui trong những ngày tới tiền tài đổ về không ngừng. Nếu muốn mở rộng chuyện làm ăn, con giáp này nên nghiêm túc suy nghĩ.

Cuối tuần, thần tài dúi tiền vào tay sẽ giúp Mùi nằm trên đống vàng, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tài chính của Tỵ sẽ được cải thiện, túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi cuối tuần cho thấy người tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều điềm báo tin vui. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Ngoài ra, tình hình thì tài chính của Tỵ sẽ được cải thiện, túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn nhiều.

Nếu đang độc thân, Tỵ nên tích cực giao lưu để gây ấn tượng với người mình thích. Bên cạnh đó, Tỵ cũng nên dành thời gian và sự quan tâm tới các thành viên gia đình mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi 3 tháng tới: Top con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, song hỷ lâm môn, nhà đẹp xe sang chờ sẵn Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 tháng tới dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng sẽ đắc tài đắc lộc, giàu sau một đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-tuan-nay-20-21-3-2021-3-con-giap-duoc-than-tai-diem-danh-boi-thu-tai-loc-hy-su-lam-mon-399148.html