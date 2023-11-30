Cuối tuần này (2/12 - 3/12), 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 13:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sang 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, thu tài lộc của thiên hạ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có thể nói là những người vượng khí nhất khi bước sang 2 ngày cuối tuần này. Sự nghiệp của con giáp này có sự đột phá mới. Bạn có thể được giao một dự án quan trọng, từ đó hãy thể hiện hết năng lực của mình.

Sau một thời gian tích lũy kinh nhiệm, Tuất đã đủ năng lực để thể hiện mình và ghi điểm trong công việc. Sự nghiệp của họ sẽ được như ý kể từ thời gian này. Con giáp may mắn không lo thiếu tiền tiêu, đời sống cũng được cải thiện đáng kể, con đường sự nghiệp cũng rộng mở.

Cuối tuần này (2/12 - 3/12), 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu đang từng bước cải thiện khi sang 2 ngày cuối tuần này. Tiền bạc của con giáp tuổi Dậu không ngừng tăng lên, sự nghiệp suôn sẻ hơn. Không những thế, họ còn được quý nhân phù trợ nên mọi việc càng tốt đẹp.

Những điều tốt đẹp này chỉ là khởi động cho niềm vui, vận may sẽ đến với con giáp này. Tuổi Dậu sẽ hồng phúc tề thiên, vượng khí vượt bậc, tiền tài vô kể. Tuy nhiên, con giáp này chớ ngủ quên trên chiến thắng nhé!

Cuối tuần này (2/12 - 3/12), 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách đơn giản, ổn định và chu đáo. Họ làm việc gì cũng nghiêm túc, giữ thái độ khiêm tốn. Chính điều này giúp họ đón bắt được những cơ hội phát triển, đồng thời gạt bỏ được những phiền phức không đáng có.

Bước sang 2 ngày cuối tuần này, vận may của con giáp tuổi Sửu càng được cải thiện. Sự nghiệp phát triển của họ nhìn thấy ánh bình minh sau một thời gian dài nỗ lực. Người tuổi Sửu càng có sự nghiệp thành công tài lộc hanh thông, tiền tài khỏi lo.

Cuối tuần này (2/12 - 3/12), 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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