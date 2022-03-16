Cuối tuần này (19/03 - 20/03), các con giáp sau được cát tinh Chính Tài soi sáng, nguồn CÁT KHÍ cực vượng, TIỀN TÀI CÔNG DANH thuận buồm xuôi gió

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, cuối tuần này (19/03 - 20/03), tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.

Tuổi Hợi sẽ thu tài lộc khá tốt, việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước. Đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn.

Tuổi Dần

Trong cuối tuần này (19/03 - 20/03), người tuổi Dần vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định.

Sắp tới tuổi Dần tiền bạc dư dả, giàu sang. Ảnh minh họa

Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Dần còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Tuổi Mão

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão giúp bản mệnh sẽ làm việc vô cùng hiệu quả. Dù thời điểm này bạn có không ít việc cần lo lắng và tính toán nhưng sự bình tĩnh và việc lên kế hoạch trước giúp bạn có thể để lại những dấu ấn công việc tốt.

Với những người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm bạn có thể phải vội vã và bận rộn hơn nhưng đổi lại vận tài lộc rất sáng giúp tinh thần của bạn khá tốt, hào hứng và hi vọng. Vài khoản đầu tư đang có nguy cơ tụt dốc bỗng trở nên biến chuyển tích cực và đem đến cho bạn những cơ hội hợp tác tuyệt vời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.