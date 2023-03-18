Cuối tuần này (18/3 - 19/3): Tiền về như thác lũ, 3 con giáp chuẩn bị bước vào vận vàng son, may mắn vượt bậc, thu nhập nhân đôi

Dưới đây là những con giáp may mắn thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đổ về như nước vào cuối tuần này khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn Tử vi cho biết trong khoảng thời gian cuối tuần này, vận trình của con giáp tuổi Thìn sẽ chuyển biến liên tục, cát khí lấn át hung khí nên tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Những người tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ nên có thể làm ăn lớn, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Về tài chính nhờ quý nhân giúp đỡ nên tuổi Thìn có nguồn thu nhập khủng, trở thành đại gia khiến nhiều người nể phục sát đất. Trong thời gian này, bạn sẽ nhận được khá nhiều tin vui đổ về.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Sẽ không quá khi nói rằng trong 2 ngày cuối tuần này sẽ là thời gian năng lực của tuổi Mùi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình. Tuổi Mùi còn may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn. Tuy nhiên, bản mệnh cần lư ý việc cũng có những kẻ muốn quấy rối. Tuổi Mùi thông minh nhưng đôi khi lại chưa biết thể hiện hết năng lực của mình, còn e ngại trước đám đông. Vì vậy, bạn hãy mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi cho biết tuổi Tuất nếu càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt tiền đầy tay. Trong thời gian cuối tuần này, những người tuổi Tuất sẽ cực kỳ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Tuổi Tuất sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ. Kể cả những người làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, ngập trong nhung lụa ai cũng phải hờn ghen. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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