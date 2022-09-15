Cuối tuần này (17/9 - 18/9): Thời tới không kịp cản, 3 con giáp vàng tích đầy chum, tiền đổ dồn vào túi, vận khí ngút tận trời xanh

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 17:52

Tử vi dự đoán dưới đây là những con giáp phát tài trong 2 ngày cuối tuần này. Họ làm ăn xuôi chèo mát mái, tiền bạc kiếm không ngơi tay.

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý gặp vận may công việc nhờ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện cho bạn làm ăn tốt. Nhờ vậy mà tình cảm của bạn và cấp trên rất tốt vì bạn đã mang về món hời cho công ty. Tình yêu cũng khá ổn làm cho bạn cảm thấy tinh thần phấn khởi, vui vẻ hết mình.

Có được nguồn tài chính ổn, tuổi Tý hãy cố gắng trân trọng công việc này nhé. Thời gian này nếu có ai mời gọi kinh doanh thì thử sức xem sao nhé. Hãy thu lượm thật nhiều kiến thức cho mình vì đầu tư vào chính bản thân mình mới là đầu tư khôn ngoan nhất. Hãy cân nhắc mở rộng thêm nguồn thu nhập của mình thường xuyên vì bạn sẽ tìm ra cách thức phù hợp cho mình thôi.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9): Thời tới không kịp cản, 3 con giáp vàng tích đầy chum, tiền đổ dồn vào túi, vận khí ngút tận trời xanh - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý gặp vận may công việc nhờ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện cho bạn làm ăn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cát tinh soi chiếu giúp người tuổi Hợi từ trước đến nay vốn khá “im hơi lặng tiếng” bỗng nhận được sự quan tâm, chú ý hơn hẳn ngày thường. Vì vậy, bạn đừng ngại ngùng gì mà hãy trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, thoải mái thể hiện tài năng của mình, chắc chắn bạn sẽ được mọi người tôn trọng và công nhận.

Cuối tuần này, những người làm ăn, kinh doanh hẳn sẽ nhận được sự yêu mến của khách hàng nhờ tính tình nhiệt tình, cởi mở của mình. Bạn dễ dàng làm ăn vượt chỉ tiêu của mình trong ngày hôm nay và kiếm được về một khoản lớn. Nếu làm đầu tư, bạn chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với đối tác và đối tác sẽ dành cho bạn nhiều ưu đãi mà người ngoài chẳng thể nào có được. Còn nếu là người làm nghề tự do, bạn sẽ nhận được một khoản tiền công xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra từ trước đó.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9): Thời tới không kịp cản, 3 con giáp vàng tích đầy chum, tiền đổ dồn vào túi, vận khí ngút tận trời xanh - Ảnh 2
Cuối tuần này, những người làm ăn, kinh doanh hẳn sẽ nhận được sự yêu mến của khách hàng nhờ tính tình nhiệt tình, cởi mở của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi công việc khá ổn, trong 2 ngày cuối tuần này có khả năng được thăng quan tiến chức. Có nhiều người đồng nghiệp ngưỡng mộ tài năng của bạn và rất quý mến bạn. Họ hoàn toàn ủng hộ bạn lên vị trí leader. Làm người sếp vui nhất là được nhân viên mến mộ và tôn trọng. Thời cơ đến đừng bỏ qua nhé dù đó là cơ hội khó khăn cũng phải thử sức mình mới biết có làm được hay không.

Tài vận của bản mệnh lúc này được cải thiện rõ rệt trong thời gian này, nhất là khi có Chính Tài nâng đỡ, vì thế, bản mệnh chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may của mình nhé. Nếu đối diện một chút trở ngại thì cũng hết mình tập trung, tìm cách xử lý, bạn sẽ sớm thấy những cánh cửa mới hé mở ra trước mắt mình đấy.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9): Thời tới không kịp cản, 3 con giáp vàng tích đầy chum, tiền đổ dồn vào túi, vận khí ngút tận trời xanh - Ảnh 3
Tuổi Mùi công việc khá ổn, trong 2 ngày cuối tuần này có khả năng được thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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