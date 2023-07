Cuối tuần này (17/7), giới tiên tri khẳng định chắc nịch 3 con giáp được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh, cuộc sống muốn gì được đó, gánh tiền về nhà đầy cả két

Tuổi Mão

Thời gian này, người tuổi cầm tinh con mèo sẽ gặp được quý nhân. Đây chính là thời điểm vận khí của tuổi Mão sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tớ, có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Tử vi cho biết rằng trong cuối tuần này, do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Mão có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng nên họ có thêm nhiều tài sản để dành. Nếu như người tuổi Mão định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có người tuổi Mão chớ dại bỏ qua.