Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp cát tinh hội tụ, làm ăn vượng tài, bạc vàng ngập lối, đắc lộc có tiền tỷ

Cuối tuần này (16/12-17/12), mang đến những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực sự nghiệp của tuổi Ngọ, nhờ thế mà có thể cải thiện thu nhập của bản thân. Không những thế nhiều người biết cách đầu tư mang về lợi nhuận đáng kể.

Cuộc sống bận rộn với những ưu tiên tình cảm, tiền bạc khiến sức khỏe của tuổi Ngọ đang giảm sút. Con giáp này đang quên mất việc dành thời gian để chăm sóc chính bản thân mình, nhiều người có thể phải nhập viện vì một căn bệnh cũ tái phát.

Con giáp này cũng đón nhận cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào ở mãi trong tâm trí khiến tuổi Ngọ chỉ nghĩ đến hẹn hò, yêu đương. Đây cũng là thời điểm mà kết nối giữa bản mệnh và nửa kia trở nên chặt chẽ hơn, khiến bản mệnh luôn muốn gần gũi họ, không xa rời.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết cuối tuần này (16/12-17/12), sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tuần này (16/12-17/12), người tuổi Mùi mơ mộng cuộc sống nhẹ nhàng, không thích câu chuyện bị đồn thổi.

Công Việc: Người tuổi Mùi công danh đã ổn định, làm việc luôn đề cao kết quả, được nhiều người coi trọng.

Tình Cảm: Hãy trân trọng tình cảm của người bạn trân trọng, đừng vì người khác mà thay đổi tình cảm đáng quý.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, cải thiện thu nhập, tuy nhiên tiêu tiền hơi lãng phí.

ức Khoẻ: Sức khoẻ cẩn thận, chú ý cẩn thận di chuyển đến những nơi có nhiều chỗ sâu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.